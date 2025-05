Apu Udine in Serie A: la Camera di Commercio celebra l’impresa

La promozione in Serie A dell’Apu Udine è stata festeggiata in grande stile nella prestigiosa Sala Valduga della Camera di Commercio Pordenone-Udine. L’evento ha rappresentato molto più di una semplice celebrazione sportiva: è stato il riconoscimento di un progetto ambizioso, costruito con determinazione e visione imprenditoriale.

Il presidente camerale Giovanni Da Pozzo ha voluto sottolineare come la storia dell’Apu sia «una grande storia di sport che si unisce a un grande esempio di imprenditorialità». A fare da simbolo di questa unione virtuosa, l’imprenditore Alessandro Pedone, presidente del club, che ha ricevuto un tributo speciale: la Medaglia d’oro di Jacopo Linussio, riconoscimento riservato a personalità di spicco del tessuto economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia.

La casa delle imprese diventa la casa dello sport

L’incontro ha visto la presenza di numerose autorità e volti noti del basket regionale. Sul palco, accanto a Pedone e Da Pozzo, erano presenti il sindaco di Udine Alberto De Toni e Alberto Camillotti, presidente della FIP FVG. In sala, a testimoniare il legame tra sport e territorio, dirigenti sportivi, sponsor, rappresentanti delle categorie economiche friulane, e leggende del basket come Flavio Pressacco.

L’atmosfera era quella delle grandi occasioni. L’intera sala ha applaudito il momento in cui Da Pozzo ha ricevuto in dono la maglia ufficiale dell’Apu, personalizzata con il suo cognome e firmata da tutta la squadra, consegnata direttamente dal capitano Mirza Alibegovic.

Un trampolino per il territorio

Il successo dell’Apu Udine non è solo un risultato sportivo, ma un’opportunità per tutto il territorio. Da Pozzo ha ribadito come i successi dello sport fungano da trampolino per la crescita economica, la conoscenza e lo sviluppo locale. Una squadra vincente, infatti, diventa ambasciatrice del territorio, generando entusiasmo, attrattività e nuovi investimenti.

Il modello Apu, fortemente voluto e gestito da Pedone, è diventato un caso esemplare di sinergia tra pubblico, privato e mondo sportivo, e rappresenta una testimonianza concreta del potenziale che il Friuli-Venezia Giulia può esprimere quando si muove compatto.

Il valore simbolico del riconoscimento

La Medaglia d’oro di Jacopo Linussio, conferita a Pedone, è un premio altamente simbolico: un tributo alla visione, al coraggio imprenditoriale e alla capacità di costruire valore. Non solo in campo, ma anche nelle relazioni con il territorio, con le istituzioni e con il tessuto economico regionale.

In un’epoca in cui le imprese cercano nuove modalità per generare impatto, l’esperienza dell’Apu Udine offre un esempio virtuoso. Lo sport come veicolo di crescita e innovazione, l’impresa come motore di cambiamento sociale.

