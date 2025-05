Collaborazione tra Udine e Cina: missione dell’Istituto Uccellis

Udine punta all’internazionalizzazione e lo fa attraverso una missione istituzionale che ha coinvolto due importanti protagonisti: l’assessore alla Cultura, Istruzione e Rapporti con l’Università Federico Pirone e la dirigente dell’Educandato Uccellis Anna Maria Zilli. La visita, organizzata su invito dell’Istituto Confucio di Venezia, ha avuto luogo in Cina, toccando le città di Shanghai e Hangzhou. Obiettivo: consolidare e avviare nuove collaborazioni educative e culturali con importanti realtà cinesi.

Incontri strategici tra formazione e sviluppo

Nel corso della settimana, la delegazione ha incontrato rappresentanti accademici, economici e istituzionali della provincia dello Zhejiang. Tra le tappe significative, i colloqui con la Zhejiang A&F University, l’incontro al Centro di servizi per gli scambi internazionali di Hangzhou e la visita al Parco archeologico della città antica di Anji. Momenti fondamentali per creare connessioni tra i sistemi educativi dei due Paesi.

Il ruolo centrale dell’Istituto Uccellis

Protagonista del viaggio è stata l’esperienza della Classe Confucio dell’Uccellis, attiva a Udine dal 2013. Questa realtà offre corsi di lingua e cultura cinese non solo agli studenti del liceo scientifico internazionale a indirizzo cinese, ma anche a docenti, professionisti e studenti esterni. Un’offerta formativa che rappresenta un’eccellenza unica in Friuli-Venezia Giulia e che ha suscitato grande interesse tra gli interlocutori cinesi.

Le parole dei protagonisti

“Siamo entrati in contatto con realtà interessate a costruire progettualità comuni, e questo è solo l’inizio,” ha dichiarato l’assessore Federico Pirone, sottolineando la ricchezza del confronto con un Paese dove ipermodernità e tradizione convivono. Soddisfazione condivisa dalla dirigente Zilli, che ha ribadito: “La nostra offerta formativa rappresenta un percorso di eccellenza. Gli incontri in Cina ci hanno dato conferma della bontà della direzione intrapresa.”

Un passo avanti per l’internazionalizzazione

Questa missione rientra in una strategia più ampia di apertura internazionale delle istituzioni friulane, con l’obiettivo di rafforzare le competenze globali e promuovere lo scambio culturale e accademico. Un’opportunità concreta per i giovani del territorio di prepararsi a un mondo sempre più interconnesso, attraverso strumenti formativi all’avanguardia e relazioni consolidate con Paesi strategici come la Cina.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook