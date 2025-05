Fermato a Udine: guidava da 12 anni senza patente

Durante una normale attività di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia locale di Udine ha intimato l’alt a un’auto in transito in una via della zona sud della città. Gli agenti hanno eseguito le verifiche di prassi, richiedendo patente di guida e documenti del veicolo al conducente.

Una scoperta sorprendente: patente revocata dal 2013

Dagli accertamenti immediatamente avviati dagli agenti è emerso un dato clamoroso: la patente di guida del conducente risultava revocata da ben 12 anni. L’uomo, quindi, stava circolando senza alcuna autorizzazione legale dal 2013, violando gravemente le norme del Codice della Strada e mettendo potenzialmente a rischio la sicurezza pubblica.

Gravi conseguenze: scatta la sanzione e il sequestro del veicolo

Una volta accertata l’infrazione, gli agenti hanno proceduto con le misure previste dalla legge. All’automobilista è stata elevata una pesante sanzione amministrativa, commisurata alla gravità del reato. Ma non solo: il veicolo è stato sequestrato amministrativamente, poiché non poteva più circolare senza una copertura assicurativa idonea, obbligatoria per chi è in possesso di una patente valida.

Un comportamento irresponsabile durato più di un decennio

L’episodio ha destato particolare attenzione non solo per l’infrazione in sé, ma per la durata dell’irregolarità: guidare per 12 anni senza patente rappresenta un comportamento altamente irresponsabile, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per la sicurezza stradale. La Polizia locale ha ribadito l’importanza dei controlli per garantire la legalità e la tutela dei cittadini.

