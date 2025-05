Ospedale di Udine, inaugurati gli spazi rinnovati del Padiglione 8

Presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine si è tenuta oggi l’inaugurazione dei nuovi spazi del Padiglione 8, destinati alle cure epatologiche, nefrologiche e ai trapianti. Una cerimonia che segna un importante passo avanti per il sistema sanitario del Friuli-Venezia Giulia, reso possibile grazie alla sinergia tra istituzioni, professionisti sanitari, università e associazioni.

Lavoro di squadra e rete sanitaria

L’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenuto durante l’inaugurazione, ha sottolineato come la realizzazione dei nuovi ambienti sia il risultato di una forte collaborazione. “Questi risultati – ha spiegato Riccardi – sono frutto di un sistema sanitario efficace, che mette in rete grandi ospedali specializzati come quello di Udine con strutture più piccole e con una sanità territoriale attenta all’assistenza domiciliare”.

Una svolta necessaria per affrontare la cronicità

Secondo Riccardi, il sistema sanitario regionale è chiamato oggi a una profonda riorganizzazione, necessaria per rispondere al meglio alle crescenti esigenze legate alla cronicità delle patologie. “La stagione che stiamo vivendo rappresenta forse l’ultima occasione per effettuare quella riorganizzazione che deve avere al centro i nuovi bisogni di salute”, ha sottolineato l’assessore.

Un cambiamento non semplice, come evidenziato dallo stesso Riccardi, poiché implica l’abbandono di modelli consolidati e affronta inevitabili resistenze culturali e organizzative. Tuttavia, si tratta di un passo imprescindibile per garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute, come sancito dalla Costituzione italiana.

Un investimento significativo

Gli interventi di ristrutturazione e aggiornamento impiantistico del quarto piano del Padiglione 8 hanno comportato un investimento totale di circa 4 milioni e 800mila euro, lavori che saranno completati entro la fine dell’anno. Questi nuovi spazi rappresentano non solo un miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria, ma anche un segnale chiaro di come il Friuli-Venezia Giulia intenda affrontare le sfide sanitarie del futuro con determinazione e visione.

