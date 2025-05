Banca 360 FVG chiude con utile record: 40 milioni nel 2024

Banca 360 FVG ha chiuso il 2024 con un utile netto di 40 milioni di euro, registrando un incremento del +50% rispetto all’anno precedente. Si tratta del miglior risultato economico nella storia ultracentenaria dell’istituto, nato dalla fusione avviata nel 2023. A confermare la solidità del percorso è stato il presidente Luca Occhialini, alla vigilia dell’assemblea generale di oggi alla Fiera di Pordenone.

Banca 360 FVG, obiettivi strategici pienamente centrati

Secondo Occhialini, l’istituto ha consolidato tutti e tre gli obiettivi strategici individuati nel piano industriale. Il primo, la costruzione del brand, ha ottenuto risultati eccellenti grazie a una politica di visibilità mirata, tra cui spicca la sponsorizzazione dell’Udinese Calcio. Il secondo riguarda la mutualità: nel 2024 sono stati erogati oltre 1,6 milioni di euro in contributi ad associazioni, enti e onlus del territorio. Infine, il terzo obiettivo, quello economico, si traduce nell’ottimo utile operativo di 40 milioni lordi e 34,36 milioni netti, confermando una solidità patrimoniale rafforzata da riserve statutarie.

Clienti in crescita e fiducia confermata

Banca 360 FVG continua ad attrarre fiducia e consenso, come dimostrano i 105.735 clienti attivi a fine 2024, con un incremento del +2,85% rispetto all’anno precedente. Gli utenti gestiscono complessivamente quasi 90mila conti correnti e depositi a risparmio, segno di un rapporto fiduciario stabile e duraturo.

Dal punto di vista patrimoniale, la raccolta complessiva ha raggiunto i 4,38 miliardi di euro, con un aumento del +9,86%, mentre gli impieghi alla clientela si attestano a 2,31 miliardi (+5,05%). Il totale delle masse intermediate sfiora i 6,7 miliardi di euro, con una crescita complessiva di oltre 540 milioni di euro. Crescono sia la raccolta diretta (+10%), trainata dai depositi a tempo, sia quella indiretta, che segna un +9,52% tra gestito e assicurativo.

Valore condiviso e welfare per i dipendenti

Nel solco del mutualismo cooperativo, 1,5 milioni di euro dell’utile sono stati destinati ai dipendenti sotto forma di welfare aziendale. È stata inoltre introdotta la chiusura del venerdì pomeriggio, per migliorare l’equilibrio tra vita privata e lavoro. A livello sportivo, l’istituto è sponsor non solo dell’Udinese in Serie A, ma anche del Pordenone Calcio e di numerose società dilettantistiche. Nel 2025, il Progetto Arcobaleno raddoppierà le risorse con un plafond di mezzo milione di euro, confermando il ruolo della banca come attore sociale del territorio.

