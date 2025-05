GO! 2025: Topolino dedica una storia a Gorizia e Nova Gorica

Zio Paperone, Paperino e i nipotini Qui, Quo, Qua sono pronti a sbarcare nel cuore del Friuli-Venezia Giulia con una nuova avventura a fumetti che omaggia GO! 2025 – Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura. Il celebre settimanale Topolino dedica infatti una storia speciale, intitolata “Zio Paperone e l’enigma del vecchio castello”, ambientata proprio nei luoghi simbolo del territorio transfrontaliero.

Un castello misterioso e una leggenda antica

La storia, scritta da Niccolò Testi e disegnata da Giampaolo Soldati, sarà pubblicata sul numero 3626 di Topolino, in edicola da mercoledì 21 maggio. I protagonisti si troveranno immersi in un’avventura alla scoperta del Castello di Gorizia, dove una leggenda narra dell’esistenza di un antico tesoro appartenuto a una nobile contessa.

Durante la loro ricerca, Zio Paperone e i nipotini attraverseranno luoghi iconici della città come Parco Piuma, Palazzo Strassoldo e Piazza Transalpina, simbolo della fine del confine tra Italia e Slovenia.

Cultura, umorismo e spirito d’esplorazione

Questa avventura unisce l’ironia tipica delle storie Disney con un messaggio profondo di dialogo tra i popoli, in linea con i valori promossi da GO! 2025. Il racconto non è solo un divertimento per bambini e famiglie, ma anche un’occasione per scoprire il patrimonio culturale del territorio attraverso uno dei linguaggi più amati: il fumetto.

“Topolino è un punto di riferimento per intere generazioni”, ha dichiarato Sergio Emidio Bini, assessore alle Attività produttive e Turismo del Friuli-Venezia Giulia. “Vedere Gorizia e il Friuli-Venezia Giulia nelle tavole di Topolino è motivo di orgoglio e un’opportunità unica per valorizzare il territorio presso il pubblico giovane”.

Un’occasione unica per conoscere il confine con occhi nuovi

GO! 2025 trova così una nuova dimensione comunicativa, capace di parlare a tutte le generazioni. Grazie al fascino eterno dei personaggi Disney e all’immaginazione di autori e disegnatori, la storia di “Zio Paperone e l’enigma del vecchio castello” offre una nuova prospettiva sul territorio di confine, ricco di cultura, storia e significati simbolici.

Una proposta originale che arricchisce il calendario degli eventi di GO! 2025 e che promette di restare impressa nella memoria dei lettori di ogni età.

