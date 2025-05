PrimaCassa Fvg: utile 2024 a 21,6 milioni e nuovo CdA

PrimaCassa – Credito Cooperativo Fvg si conferma una realtà solida, responsabile e fortemente radicata nel territorio. Questo il profilo che emerge dall’Assemblea dei soci tenutasi all’Ente Fiera di Martignacco, occasione per fare il punto sui risultati del 2024 e presentare importanti novità, tra cui il primo Bilancio di Sostenibilità.

Sostenibilità e responsabilità sociale al centro dell’azione

La redazione del primo Bilancio di Sostenibilità rappresenta una tappa fondamentale nel percorso della banca verso una gestione sempre più trasparente e attenta all’impatto ambientale, sociale e culturale. Tra i dati più rilevanti, spiccano i 1,37 milioni di euro erogati (+66% rispetto al 2023) per sostenere oltre 800 iniziative in ambito culturale, educativo, sportivo, socio-assistenziale e di sviluppo locale.

Tra i progetti più significativi:

La consegna di defibrillatori e la formazione di primo soccorso nell’ambito di “Comunità e Montagna in sicurezza”;

e la nell’ambito di “Comunità e Montagna in sicurezza”; 136 borse di studio per merito scolastico;

per merito scolastico; La rassegna culturale “ Giovedì Prima di Tutto ”;

”; Percorsi di educazione finanziaria nelle scuole.

Una crescita solida e costante

I numeri del bilancio 2024 parlano chiaro: raccolta complessiva a 2,17 miliardi di euro (+18%), impieghi in crescita fino a 1,02 miliardi e un utile netto di 21,6 milioni di euro. Il patrimonio netto raggiunge i 180 milioni, confermando la solidità patrimoniale dell’istituto.

Ottimi anche gli indicatori di qualità del credito: i crediti deteriorati netti rappresentano solo lo 0,08% del totale e il Texas ratio è all’8,85%. Le coperture delle sofferenze e degli UTP sono prossime al 100%.

Le parole del direttore e del presidente

«Risultati straordinari – commenta il direttore generale Sergio Copetti – che dimostrano come PrimaCassa sappia crescere in modo sostenibile, interpretando i cambiamenti economici e generando valore sociale. La conferma del primo posto per rischio basso nel Gruppo è motivo di grande orgoglio».

Sulla stessa linea il presidente Giuseppe Graffi Brunoro: «Promuovere una cultura civica condivisa e offrire pari opportunità è parte del nostro DNA cooperativo. Un traguardo che ci riempie di soddisfazione è l’ottenimento della certificazione per la parità di genere, simbolo del nostro impegno per un ambiente di lavoro inclusivo ed equo».

Nuovo CdA con volti femminili

Nel rinnovato Consiglio di Amministrazione entrano Anna Fornasiero e Michela Sabinot, mentre si conferma Mauro Savio, a dimostrazione di una governance sempre più rappresentativa e al passo con i tempi.

