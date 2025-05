Sacile al centro del mondo freestyle con gli Xtreme Days Festival 2025

Sacile si prepara ad accogliere la decima edizione dello Xtreme Days Festival, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2025, trasformandosi per quattro giorni nella capitale degli sport freestyle in ambiente urbano. L’evento, ormai considerato un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale, è stato presentato ufficialmente con un messaggio forte e simbolico da parte dell’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini: la manifestazione sarà dedicata alla memoria di Isidoro Gottardo, figura storica della politica locale.

“Un gesto simbolico per onorare il suo impegno, la sua visione e l’amore profondo per la sua comunità”, ha dichiarato Bini durante la conferenza stampa.

Quattro giorni tra sport, spettacolo e cultura urbana

Oltre 70 ore di sport, 30 ore di show e 24 attività da provare o ammirare: lo Xtreme Days Festival porta a Sacile un mix esplosivo di energia, adrenalina e intrattenimento. Gli spettacoli e le competizioni animeranno piazza del Popolo e le vie del centro storico, con campioni internazionali delle discipline più spettacolari come parkour, BMX, slackline, skateboarding e molto altro.

L’iniziativa si distingue non solo per la varietà delle attività proposte, ma anche per la capacità di coinvolgere un pubblico trasversale, dai giovanissimi agli appassionati di lunga data, provenienti anche dall’estero.

Un evento strategico per il turismo del Friuli-Venezia Giulia

Secondo l’assessore Bini, lo Xtreme Days rappresenta un volano turistico di grande rilevanza per tutto il Friuli-Venezia Giulia, contribuendo alla crescita della visibilità della regione come destinazione giovane, dinamica e internazionale.

“Parliamo di uno degli appuntamenti più attesi nel panorama europeo degli sport estremi urbani”, ha sottolineato Bini, “e una conferma della vocazione del Fvg a ospitare grandi eventi culturali, sportivi e musicali”.

Sacile: da centro storico a centro dello sport urbano

Grazie a una visione chiara e lungimirante, Sacile ha saputo costruire negli anni un’identità forte nel panorama degli eventi sportivi urbani. Il festival, ideato e cresciuto con costanza, è oggi considerato il più importante del suo genere in Italia, diventando anche un motore economico per il territorio e un’occasione per valorizzare le eccellenze locali, dall’artigianato al food & beverage.

Passione, innovazione e organizzazione: gli ingredienti del successo

Lo Xtreme Days è un esempio di evento virtuoso che unisce sport, cultura urbana e intrattenimento per trasformarsi in uno strumento di promozione territoriale. L’evento non solo stimola l’economia locale ma contribuisce anche a rafforzare l’identità culturale del territorio, portando Sacile e il Friuli-Venezia Giulia sotto i riflettori internazionali.

