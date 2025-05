Ape Fvg, Loreto Mestroni resta presidente: nuove sfide per l’energia regionale

Loreto Mestroni, espressione di Confagricoltura Udine, è stato riconfermato presidente di Ape Fvg per il prossimo triennio. La decisione garantisce continuità all’Agenzia per l’Energia del Friuli-Venezia Giulia, attiva dal 2006 per promuovere l’efficienza energetica sul territorio.

Un CdA che rappresenta il territorio

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione siedono ora Tiziano Avoledo, Francesca Bellanca, Marco Bernardis, Federica Del Fré, Roberto Revelant e Armando Spagnolo: sei figure provenienti da Comuni e enti locali che ampliano la rappresentatività dei più di 80 soci di Ape Fvg.

Edilizia sostenibile al centro della mission

Dalla fondazione, Ape Fvg ha puntato sull’edilizia sostenibile, settore responsabile del 40 % dei consumi energetici europei. Con il protocollo CasaClima sono stati certificati oltre 600 edifici e formati centinaia di progettisti e artigiani, mentre l’IG Passivhaus Fvg promuove le costruzioni passive più virtuose.

Sportello Energia: consulenze gratuite per tutti

Dal 2017 lo Sportello Energia Fvg ha erogato 5.800 consulenze gratuite a cittadini, imprese ed enti locali, orientandoli tra incentivi e interventi di riqualificazione energetica e diffondendo una vera cultura dell’abitare sostenibile.

Mazzolini vicepresidente di Fedarene a Bruxelles

Il direttore di Ape Fvg, Matteo Mazzolini, è stato eletto vice-presidente di Fedarene con delega all’efficienza energetica in edilizia. La federazione europea – 80 membri di 25 Paesi – festeggia 35 anni di attività e affida al nuovo CdA il compito di guidare iniziative di azione climatica a livello regionale e comunitario.

«Il rinnovamento energetico del parco immobiliare richiederà anni di investimenti – sottolinea Mazzolini –; la nostra presenza in Fedarene ci consentirà di accelerare gli sforzi locali restando allineati ai cambiamenti europei». Con la conferma di Mestroni e la nomina di Mazzolini, Ape Fvg si prepara a rafforzare il proprio ruolo di riferimento per la transizione energetica in Friuli-Venezia Giulia.

