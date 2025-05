Competenze digitali con LV8-Missione Futuro a Udine

Il progetto LV8-Missione Futuro, sostenuto dalla Fondazione Vodafone e sviluppato da Next-Level in collaborazione con il partner Mismas, ha raggiunto un importante traguardo: coinvolgere ben 935 studenti friulani. Questi ragazzi hanno ottenuto 558 Open Badge, certificazioni digitali riconosciute in tutta Europa secondo il framework DigComp 2.2. Le scuole coinvolte sono tre: il Liceo Artistico Sello, l’Istituto Tecnico Ceconi di Udine e il Centro di formazione professionale Civiform di Cividale, per un totale di 43 classi.

Un’app innovativa per apprendere giocando

Lanciata nel 2021, l’app LV8-Missione Futuro permette agli studenti di trasformare l’apprendimento in un’avventura. Attraverso domande pratiche come la verifica delle fonti online, la preparazione ai colloqui di lavoro e l’uso di strumenti come Canva, Google Drive ed Excel, gli studenti apprendono competenze digitali essenziali in modo coinvolgente e interattivo.

Due percorsi principali

Il progetto didattico è strutturato attorno a due percorsi principali:

GreenUs : un gioco di ruolo imprenditoriale in cui gli studenti gestiscono un bar itinerante, imparando la sostenibilità economica e ambientale.

: un gioco di ruolo imprenditoriale in cui gli studenti gestiscono un bar itinerante, imparando la sostenibilità economica e ambientale. Viaggio nell’Orientaverso: un’avventura narrativa in cui i ragazzi esplorano diverse opportunità post-diploma, sviluppando competenze relazionali e digitali in linea con i propri interessi.

Superare i livelli di entrambi i percorsi permette di ottenere Open Badge, certificazioni digitali inseribili nel Curriculum Vitae, molto apprezzate nel mercato del lavoro.

Benefici oltre le competenze digitali

LV8-Missione Futuro non punta solo all’acquisizione di competenze tecniche: offre anche benefici relazionali e sociali fondamentali. I ragazzi imparano a lavorare in team, migliorano il loro problem solving e aumentano la propria autostima. Inoltre, il progetto stimola curiosità e creatività, aiutandoli a riflettere con maggiore consapevolezza sul proprio futuro.

Un successo nazionale

A livello nazionale, LV8-Missione Futuro ha raggiunto cifre impressionanti: 30.432 studenti coinvolti, 244 scuole, 1.434 classi e 40.560 Open Badge ottenuti. Una distribuzione significativa riguarda il Sud Italia, che rappresenta il 47% degli studenti coinvolti, un dato rilevante vista la problematica della dispersione scolastica in queste aree. Piemonte, Calabria e Sicilia risultano tra le regioni con più alta adesione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook