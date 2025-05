Friuli Doc Spring Edition 2025: programma e novità a Lignano

Friuli Doc, manifestazione simbolo dell’enogastronomia regionale, apre il 2025 con una grande novità: una speciale edizione primaverile che per la prima volta porta a Lignano Pineta atmosfere, sapori e tradizioni friulane. Dal 31 maggio al 2 giugno, turisti e locali avranno modo di sperimentare un evento ricco di gusto e convivialità, che promette di diventare un appuntamento fisso del calendario regionale.

Sinergia tra Udine e Lignano per valorizzare il territorio

Alessandro Venanzi, vicesindaco e assessore alle attività produttive di Udine, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione con il comune di Lignano: «La partnership con la principale località balneare della regione è fondamentale, dato che il 39% dei turisti regionali passa proprio per la riviera friulana. Puntiamo a fare di Udine il naturale entroterra turistico per chi soggiorna a Lignano».

Liliana Portello, assessore lignanese, ha ribadito l’importanza strategica dell’iniziativa: «Siamo estremamente soddisfatti di ospitare “Friuli Doc – Spring Edition“, un evento che valorizza il nostro territorio e i produttori locali. Confidiamo che diventi una vetrina capace di attrarre e soddisfare i numerosi turisti previsti per il ponte del 2 giugno».

Le novità dell’edizione primaverile

Friuli Doc Spring Edition si terrà nell’area compresa tra Piazza del Sole e il Viale a Mare, coinvolgendo oltre 20 stand gastronomici. Saranno presenti Pro Loco provenienti dalle aree collinari e montane del Friuli, aziende agricole, produttori locali di miele, frutta, verdura, olio e vino, oltre a birrifici artigianali e una storica pasticceria regionale.

Data la suggestiva location, particolare attenzione sarà riservata al pesce locale, con due stand dedicati a ricette tipiche a base di pesci e molluschi della laguna lignanese, valorizzando così anche la tradizione marinaresca locale.

Programma e orari della manifestazione

L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 30 maggio alle ore 16.30. Gli stand apriranno subito dopo e rimarranno operativi fino alla mezzanotte. Gli orari completi prevedono l’apertura venerdì dalle 17 alle 24 e sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno dalle 11 alle 24.

Verso la 31esima edizione ufficiale

Parallelamente alla Spring Edition, si stanno ultimando i dettagli per la 31esima edizione di Friuli Doc, in programma dall’11 al 14 giugno a Udine. Confermata l’immagine ufficiale della manifestazione, rivista nei colori per tornare al classico color vinaccia delle origini, e riconfermato il claim: “Friuli Doc. Una città, un territorio da assaporare”, capace di sintetizzare perfettamente l’identità della manifestazione.

