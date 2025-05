Paternariato Pubblico-Privato, 50 milioni ai Comuni FVG: Zilli lancia la sfida degli investimenti

Il partenariato pubblico-privato (PPP) si conferma una leva strategica per lo sviluppo del territorio in Friuli-Venezia Giulia. Lo ha ribadito l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli durante il convegno organizzato da Confcooperative sul nuovo Codice dei contratti pubblici.

Un modello virtuoso per i Comuni

Grazie ai 50 milioni di euro stanziati nell’assestamento 2024, la Regione invita i Comuni ad attivare project financing per coinvolgere capitali privati nella realizzazione di infrastrutture. Un “circolo virtuoso” che migliora i bilanci degli enti locali e innesca investimenti su nuove opere.

Il sostegno finanziario della Regione

Il trend degli investimenti regionali parla chiaro:

1,843 miliardi di € nel 2022

2,666 miliardi di € nel 2023

2,908 miliardi di € nel 2024

Una crescita del 58 % in soli due anni che testimonia la volontà della Giunta di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e mondo economico.

Dal PNRR al futuro: la sfida normativa

Con la fase attuativa del PNRR in esaurimento, il PPP diventa il naturale volano per sostenere i territori. Secondo Zilli, serve una legislazione accessibile e proporzionata alle dimensioni delle imprese locali: per questo la Regione è pronta a migliorare le cornici normative già nella prossima manovra di assestamento estiva.

Le voci degli esperti al convegno

Al tavolo dei relatori si sono alternati i presidenti delle sezioni IV e V del Consiglio di Stato, Luigi Carbone e Francesco Carincella, insieme a Fabio Taormina, estensore del nuovo Codice appalti. Il dialogo tra giuristi, funzionari pubblici e cooperatori ha confermato il valore del PPP come strumento strutturale per il futuro degli appalti.

La Regione punta a replicare il modello su scala più ampia, dalla rigenerazione urbana alla mobilità sostenibile. Con il coinvolgimento del sistema cooperativo e il supporto tecnico-amministrativo, Friuli-Venezia Giulia vuole posizionarsi come laboratorio nazionale per partenariati efficaci e sviluppo territoriale condiviso.

