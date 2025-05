Trasporto marittimo, esteso l’orario estivo del collegamento Trieste-Muggia

Con l’avvio delle corse serali tra Muggia e Trieste dal 14 giugno al 14 settembre 2025, la Regione Friuli-Venezia Giulia scommette su una mobilità sempre più sostenibile. L’iniziativa, definita “strategica” dall’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, mira a ridurre il traffico automobilistico lungo la costiera e a migliorare la fruibilità del territorio giuliano.

Trasporto pubblico locale in crescita

Il potenziamento delle tratte del Delfino Verde intercetta una domanda in forte ascesa: il trasporto pubblico locale (TPL) registra numeri record grazie all’esplosione del turismo estivo. Con più posti barca disponibili anche in fascia notturna, il servizio diventa un’alternativa reale all’auto privata.

Benefici per turismo ed economia

Viaggiare in battello di sera non è solo comodo: offre ai visitatori la possibilità di scoprire Muggia, perla ancora poco conosciuta, e di godersi dal mare il panorama notturno del Golfo di Trieste. Un’opportunità che sostiene esercizi commerciali, ristoranti e attività culturali di entrambe le sponde.

Il nuovo orario serale

Dal 14 giugno al 14 settembre 2025 il calendario si arricchisce di tre corse aggiuntive per ciascun senso di marcia:

Partenze da Muggia Partenze da Trieste 20:20 (festivi) 19:45 (festivi) 21:35 (tutti i giorni) 21:00 (tutti i giorni) 22:50 (tutti i giorni) 22:15 (tutti i giorni)

Sicurezza stradale e sostenibilità

Ogni viaggio in più via mare significa meno auto sulle strade, minore congestione e un contributo concreto alla sicurezza della rete viaria. A ciò si aggiunge la riduzione delle emissioni di CO₂, in linea con gli obiettivi ambientali regionali.

La sinergia pubblico-privato

Il progetto è frutto di un “perfetto gioco di squadra” – sottolinea Roberti – che coinvolge Regione, Comune di Trieste, Comune di Muggia, Trieste Trasporti e l’armatore del Delfino Verde. Un modello di collaborazione replicabile anche in altri contesti costieri.

Uno sguardo oltre il 2025

Se la risposta di utenti e turisti sarà positiva, non si esclude un’estensione permanente dell’orario serale o l’attivazione di nuove tratte marittime. Il mare, ancora una volta, si conferma infrastruttura chiave per connettere le comunità del Golfo.

