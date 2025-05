Piazza del Popolo a Pordenone, via libera al restyling con fondi regionali

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha dato il via libera al riutilizzo dei 2,5 milioni di euro stanziati nel 2021: le risorse, inizialmente destinate a un parcheggio multipiano, finanzieranno ora la riqualificazione di Piazza del Popolo di Pordenone.

Da parcheggio a spazio multifunzionale

Grazie alla recente norma multisettoriale approvata in Aula a Trieste, il Comune potrà trasformare l’area centrale in uno spazio polivalente: parcheggio riordinato, ma anche location per eventi pubblici, mercati e manifestazioni culturali.

L’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante sottolinea come l’intervento si inserisca in un più ampio piano di rigenerazione urbana che coinvolge Centro Studi, ex Fiera e Polo Young, creando un asse dedicato a studenti, sport e socialità.

Tempistiche e prossimi passi

Il progetto definitivo verrà messo a punto con gli uffici tecnici comunali guidati dal sindaco Alessandro Basso. Obiettivo: avviare i cantieri entro l’anno e consegnare alla città una piazza più vivibile, sostenibile e integrata con il tessuto urbano esistente.

Il sostegno della Regione

«La Regione non poteva che essere al fianco del Comune per completare un tassello chiave della modernizzazione del centro cittadino», conclude Amirante, ribadendo l’importanza del finanziamento regionale per la qualità della vita a Pordenone.

