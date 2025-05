RC auto, il Friuli-Venezia Giulia guida i ribassi: -5,9% in sei mesi

Buone notizie per gli automobilisti del Friuli-Venezia Giulia: secondo i dati dell’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it, ad aprile 2025 il premio medio per assicurare un’auto nella regione è sceso a 429,28 euro, segnando una diminuzione del 5,9% su base semestrale. La regione si posiziona così al secondo posto in Italia per le riduzioni più consistenti ed è anche quella con il premio medio più basso a livello nazionale.

Effetti positivi su scala nazionale

«Dopo anni di aumenti, i premi si stanno finalmente stabilizzando e in alcune aree, come il Friuli-Venezia Giulia, iniziano a calare», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. La diminuzione dell’inflazione e la riduzione della frequenza dei sinistri sono tra i principali fattori che stanno favorendo questa inversione di tendenza. Tuttavia, gli esperti restano cauti: «È ancora presto per dire se la tendenza sarà duratura».

Le differenze tra le province

Il calo dei premi non è stato uniforme in tutte le province. Trieste è quella che ha registrato la diminuzione più marcata, con un calo dell’8,7% rispetto a sei mesi fa. La segue Pordenone, dove i prezzi sono scesi del 7,1%, e Udine, con un calo del 5,1%. Ultima, Gorizia, con una riduzione più modesta dell’1,7%.

Premi medi: Gorizia e Trieste le più care

Nonostante la riduzione, Gorizia si conferma la provincia con i premi RC auto più alti della regione: 455,59 euro in media. Subito dopo troviamo Trieste con 445,14 euro, seguita da Pordenone con 421,60 euro. La provincia meno costosa è Udine, con 417,28 euro.

Regione Premio medio RC auto aprile 2025 Gorizia 455,59 € Pordenone 421,60 € Trieste 445,14 € Udine 417,28 € Friuli-Venezia Giulia 429,28 € Italia 628,79 €

RC auto: una fotografia aggiornata dei costi

I dati confermano che, nonostante le buone notizie a livello regionale, persistono differenze significative tra province. Questo rende ancora più importante confrontare le offerte assicurative per risparmiare, specialmente in un contesto economico dove ogni euro conta.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook