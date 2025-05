Sabato 24 maggio, Udine si animerà in occasione della 22esima Giornata Mondiale del Gioco, trasformandosi in un gigantesco parco giochi a cielo aperto. Dalle 11 alle 19, le vie e le piazze del centro storico ospiteranno un ricco programma di attività dedicate ai bambini di ogni età. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con oltre 70 associazioni locali, vuole celebrare il gioco come strumento educativo e di inclusione.

Oltre 100 attività per stimolare fantasia, collaborazione e apprendimento

Le location principali – da piazza Libertà alla Ludoteca comunale, passando per piazza Matteotti, via Mercatovecchio, corte Morpurgo, Giardino del Torso e piazza Garibaldi – ospiteranno quasi un centinaio di attività gratuite pensate per stimolare creatività, movimento e curiosità.

I bambini potranno cimentarsi in laboratori di origami, costruzioni con i mattoncini LEGO, giochi da tavolo, di ruolo, attività sportive, giochi in legno, oltre a “cucinare” con i laboratori Chef per un giorno. Tutto pensato per favorire l’apprendimento divertente e la collaborazione tra pari.

Educazione e cittadinanza attiva al centro del programma

Accanto al divertimento, un’importante componente educativa: i bambini saranno coinvolti in attività che affrontano temi fondamentali come ambiente, educazione stradale, protezione civile, salute e raccolta differenziata. Il nuovo Ludobus sarà una delle attrazioni più attese, portando giochi e animazioni itineranti per tutte le età.

La GMG card e le informazioni pratiche

Per incentivare la partecipazione attiva, sarà distribuita la GMG card: completando il percorso con tutti i timbri delle postazioni, i piccoli partecipanti potranno ricevere un simpatico omaggio alla Ludoteca comunale.

Le attività si terranno anche in caso di pioggia e verranno organizzate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e accessibilità. Sarà inoltre disponibile un libretto con programma e mappa distribuito nei punti informativi di piazza Libertà e al Giardino del Torso, e scaricabile dal sito del Comune di Udine.

Una giornata all’insegna della condivisione e del sorriso

La Giornata Mondiale del Gioco rappresenta un’occasione unica per vivere la città in modo diverso, valorizzando il gioco come diritto fondamentale dei bambini e strumento di crescita. Un appuntamento che unisce famiglie, scuole e comunità, regalando momenti di spensieratezza e relazione.

