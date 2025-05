Mostre: Zoran Music, pittore della cultura di confine protagonista per GO!2025

GORIZIA – Dal 25 maggio al 31 ottobre 2025, Palazzo Attems ospiterà una mostra imperdibile dedicata a Zoran Music, celebre pittore e incisore nato a Bukovica, nei pressi di Nova Gorica. La mostra, inserita nel ricco programma di eventi della Capitale europea della cultura GO!2025, rappresenta una preziosa occasione per esplorare l’opera e la vita di un artista che ha fatto della frontiera il cuore della propria esperienza umana e creativa.

Un percorso tra opere private e familiari

Con oltre cento opere esposte, la mostra ripercorre l’intero arco creativo di Music, dagli anni Trenta fino al 2000. Tutti i pezzi provengono da collezioni private e dalla famiglia dell’artista, offrendo una prospettiva intima e privilegiata sulla sua straordinaria carriera.

Particolarmente significativa la presenza della “Stanza di Zurigo”, un’opera d’arte totale realizzata nel 1949. Commissionata dalle sorelle Charlotte e Nelly Dornacher per la loro villa a Zollikon, vicino Zurigo, questo progetto includeva pitture murali, tele di lino e juta, decorazioni per tende e tovaglie, creando un ambiente unico e coerente, espressione completa della visione artistica di Zoran Music.

Un artista simbolo della pluralità culturale

“La mostra su Music interpreta perfettamente il valore della cultura di frontiera, pluralista e polifonica, fulcro di GO!2025″, ha affermato il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil. Music, infatti, visse e lavorò in molteplici luoghi emblematici, come Zagabria, Spagna, Venezia e Parigi, interpretando sempre il confine non come limite, ma come occasione di crescita e scoperta.

La sua arte testimonia profondamente i drammi storici e culturali del territorio, riflessi con sobrietà e potenza espressiva nelle opere esposte. Come sottolineato da Anzil, visitare questa esposizione significa immergersi in un “viaggio artistico” che arricchisce e unisce le diverse identità culturali presenti sul confine italo-sloveno.

Orari e informazioni utili

L’esposizione sarà visitabile secondo questi orari:

Maggio, settembre e ottobre: da lunedì a domenica, 9:00-19:00.

Giugno, luglio e agosto: venerdì e sabato, 9:00-22:00.

Un’occasione imperdibile per scoprire o riscoprire un artista che ha saputo raccontare con straordinaria sensibilità la complessità delle frontiere culturali ed esistenziali dell’Europa.

