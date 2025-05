“Pedalando tra Castelli e Sapori”, un viaggio lento nella storia del Friuli

Il Friuli Collinare si prepara a vivere una giornata speciale domenica 8 giugno con l’iniziativa “Pedalando tra Castelli e Sapori“, un’escursione ciclistica non competitiva ideata per riscoprire e valorizzare i tesori spesso nascosti della regione. L’evento è stato presentato dall’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, e coinvolgerà ben sette comuni del territorio.

Il fascino del turismo lento

“È un’occasione bellissima per scoprire, attraverso il turismo lento, tantissime bellezze poco note anche ai cittadini locali”, ha sottolineato l’assessore Zilli durante la conferenza stampa di presentazione. L’obiettivo è mettere in luce castelli, ville e luoghi suggestivi spesso trascurati dalla quotidianità frenetica.

Un percorso tra storia e natura

Organizzato dal Comune di Magnano in Riviera per celebrare i mille anni dalla fondazione del Castello di Prampero, l’evento conta sulla collaborazione del Centro Sportivo Educativo Nazionale (Csen) e sul patrocinio di “Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Il percorso si snoda per 34 chilometri, attraversando i comuni di Artegna, Buja, Cassacco, Tarcento, Treppo Grande, Tricesimo e Magnano in Riviera.

Tappe tra cultura e gastronomia

Durante la pedalata, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare luoghi di grande valore storico e culturale. Tra le tappe principali figurano il suggestivo borgo di Villafredda, la storica chiesa di San Giovanni Battista, e i castelli di Cassacco e Artegna. A ogni sosta, degustazioni di prodotti locali e accoglienza calorosa da parte dei castellani, che per l’occasione fungeranno da guide esperte.

Arrivo suggestivo al Castello di Prampero

La conclusione del tour ciclistico avverrà nel suggestivo scenario del Castello di Prampero, simbolo storico che quest’anno festeggia un millennio dalla sua fondazione. Un modo unico per celebrare questo importante anniversario.

Una manifestazione da ripetere

L’auspicio espresso da Zilli è che “Pedalando tra Castelli e Sapori” diventi un appuntamento annuale, rafforzando così la collaborazione tra i comuni coinvolti. In vista del 50° anniversario del terremoto del 1976, l’evento rappresenta un chiaro esempio di come il territorio possa offrire crescita economica e sociale attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook