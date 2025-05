Trieste, 30mila euro donati per la ricerca oncologica

Una donazione significativa, pari a 30mila euro, è stata consegnata dal Comitato Cielo Aperto ai reparti di Oncologia ed Ematologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste. L’iniziativa dimostra un forte senso di comunità e coesione, sostenendo direttamente il lavoro dei medici ricercatori impegnati nella cura e nella ricerca scientifica.

Un modello di collaborazione tra enti e associazioni

Durante la cerimonia di formalizzazione della donazione, l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un esempio di cooperazione virtuosa. All’incontro erano presenti, oltre a Riccardi, il direttore generale di Asugi Antonio Poggiana, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, le coordinatrici del progetto Rosa Balanzin e Daniela Cola e rappresentanti delle numerose realtà che hanno sostenuto il progetto.

Un impegno costante nel tempo

Il progetto del Comitato Cielo Aperto, avviato cinque anni fa, prevede eventi benefici a carattere culturale e sportivo, realizzati con la collaborazione del Comune di Trieste e della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Oltre al sostegno diretto all’ospedale, il Comitato prevede anche donazioni all’Airc e borse di studio per studenti meritevoli del Conservatorio Tartini di Trieste.

Una rete di solidarietà locale

Numerosi enti e imprese locali contribuiscono regolarmente al Comitato, rafforzando così il tessuto sociale e la solidarietà territoriale. Tra i sostenitori figurano Confcommercio, Conad, Banca Generali Private, Ferri Auto, Caffè PrimoAroma, Termag, Banca di Credito Cooperativo ZKB, Trieste Airport, Rotary Club Trieste Alto Adriatico, Lions Duino-Aurisina, Nova SG, Finzi Carta, Cassa Rurale Fvg, Di casa in casa Soluzioni Immobiliari, Castello di Spessa, Alexa Security e la dottoressa Cristina Cucich.

La necessità di superare conflitti e divisioni

In un periodo storico caratterizzato spesso da tensioni e conflitti, Riccardi ha rimarcato l’importanza di unire le forze per affrontare con successo le sfide comuni: «Mettere insieme le forze per proseguire verso una direzione comune è un esercizio tutt’altro che scontato ma sempre più necessario».

