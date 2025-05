Udine premiata con l’Oscar della Salute per il progetto “Oasi Climatiche”

A ricevere il premio è stata l’ Assessora all’Ambiente Eleonora Meloni , che ha sottolineato come il progetto premiato – le “Oasi Climatiche” – rappresenti un risultato di squadra per il benessere urbano.

Un approccio integrato per la resilienza urbana

Il progetto si articola in tre tipologie di intervento:

1. Green/blue

Interventi basati su natura e servizi ecosistemici, volti a mitigare eventi climatici estremi. Esempio concreto è la nuova area verde urbana e la riqualificazione fluviale del Canale Ledra-Tagliamento in via Pasolini, ora fruibile dalla cittadinanza.

2. Grey

Infrastrutture tecnologiche come la pista ciclabile in via delle Scuole e il ripristino della permeabilità del suolo, per migliorare la mobilità sostenibile e la gestione delle acque meteoriche.

3. Soft

Azioni non strutturali ma fondamentali: formazione, sensibilizzazione e partecipazione civica, come la campagna informativa sui rifugi climatici oggi in corso.