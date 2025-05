Al Policlinico di Udine la nuova era della Cardiologia

Il Policlinico Città di Udine ha inaugurato un servizio di Cardiologia completamente rinnovato, un progetto che punta ad alzare l’asticella dell’eccellenza sanitaria nella regione. Situata al piano terra del Polo 1 di viale Venezia, la nuova area è stata totalmente riqualificata e dotata di strumentazioni all’avanguardia per offrire percorsi di cura sempre più efficaci e personalizzati.

A guidare il team è il dottor Giorgio Faganello, esperto in diagnostica strumentale non invasiva, che coordina un’équipe composta da cinque specialisti. L’obiettivo è chiaro: porre il paziente al centro, garantendo tempi rapidi e alta precisione diagnostica.

Diagnostica avanzata: ecostress e risonanza magnetica cardiaca

Il nuovo servizio si distingue per un’offerta diagnostica potenziata. Accanto agli esami tradizionali come ECG a riposo, Holter ECG a 3 derivazioni ed ecocardiogramma colordoppler, sono stati introdotti esami di ultima generazione. Tra questi:

Ecostress , eseguibile sia tramite sforzo fisico (su lettoergometro) sia farmacologico (Dobutamina), fondamentale per la diagnosi delle patologie coronariche;

, eseguibile sia tramite sforzo fisico (su lettoergometro) sia farmacologico (Dobutamina), fondamentale per la diagnosi delle patologie coronariche; Elettrocardiogramma dinamico a 12 derivazioni , che migliora la rilevazione di aritmie complesse;

, che migliora la rilevazione di aritmie complesse; Ecocardiogramma transesofageo (TEE), che grazie a una sonda introdotta nell’esofago fornisce immagini dettagliate delle strutture cardiache interne.

“Grazie all’integrazione di queste tecnologie, possiamo offrire un percorso diagnostico completo all’interno dello stesso centro, evitando ritardi legati a spostamenti tra strutture diverse”, afferma il dottor Faganello.

Collaborazione con la Radiologia: la forza della sinergia

Un punto di forza del nuovo reparto è la collaborazione con la Radiologia, che permette l’accesso alla Risonanza Magnetica Cardiaca (RMC), una tecnica non invasiva e altamente informativa.

Come sottolinea il dottor Gianluca Piccoli, responsabile di diagnostica per immagini del Gruppo Policlinico: “La RMC consente di valutare la struttura del cuore e il suo funzionamento in tempo reale, anche sotto stress. È essenziale per la diagnosi di cardiomiopatie, ischemie, infiammazioni e malformazioni congenite”.

Un nuovo modello di cura cardiologica

Questa riorganizzazione rappresenta un passo decisivo verso un modello di medicina integrata, efficiente e centrata sul paziente. Il Policlinico di Udine si propone così come punto di riferimento regionale per la diagnosi e la cura delle patologie cardiache, portando nel presente quella che per molti è ancora la cardiologia del futuro.

