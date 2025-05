La musica sacra torna protagonista ad Aquileia con Concerti in Basilica

La suggestiva cornice della Basilica di Aquileia torna ad animarsi con la rassegna Concerti in Basilica, un evento culturale di altissimo profilo patrocinato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. La manifestazione, presentata oggi dal vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil, offre una serie di dieci appuntamenti musicali ideati dalla Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia insieme al rinomato Coro Polifonico di Ruda.

L’importanza della musica per Aquileia

“La musica rafforza l’aura mistica e la potente spiritualità di Aquileia”, ha dichiarato Mario Anzil, sottolineando come questi eventi culturali rappresentino un prezioso strumento per valorizzare la storia e l’identità del territorio. “Aquileia incarna l’incontro di culture diverse, simbolo delle frontiere aperte e dell’amicizia tra i popoli”, ha proseguito il vicegovernatore, rimarcando l’importanza dei concerti come ponte tra eccellenze internazionali e realtà locali.

Un programma ricco di eventi esclusivi

La stagione prenderà il via il 9 giugno con un imperdibile concerto inaugurale affidato alla FVG Orchestra e al Coro Polifonico di Ruda, che presenteranno il quadro dedicato ad Aquileia tratto dall’opera Genesi, composta per celebrare la storia delle tre città UNESCO del Friul-Venezia Giulia: Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova.

Concerti inclusivi per un pubblico speciale

Tra i momenti più significativi della rassegna figurano gli ultimi due appuntamenti dedicati all’inclusività. Il 19 settembre l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, insieme al Coro Kairos Vox, celebrerà il suo decimo anniversario con un concerto completamente accessibile a persone con disabilità cognitive, uditive e visive.

L’evento conclusivo del 11 ottobre sarà affidato alla straordinaria voce della cantante polacca non vedente Alina Konarska Schmidt, accompagnata al pianoforte da Aleksander Albert Zielinski. Anche in questa occasione, tecnologie avanzate permetteranno la piena fruizione dell’esibizione a un pubblico diversificato.

Collaborazioni transfrontaliere e culturali

La manifestazione si estende anche oltre Aquileia, coinvolgendo altre prestigiose sedi come la Basilica di Sant’Eufemia di Grado e il Santuario di Sveta Gora in Slovenia. Questa collaborazione è parte integrante degli eventi per Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura, consolidando ulteriormente il valore transfrontaliero e interculturale dell’iniziativa.

