Oggi il corteo per la Palestina a Trieste: traffico deviato in centro

Trieste si prepara a una manifestazione di solidarietà che attraverserà il centro cittadino a partire dalle 18 di oggi, martedì 27 maggio. Il corteo, organizzato in sostegno al popolo palestinese della Striscia di Gaza, vedrà la partenza da piazza Oberdan e il termine in piazza Verdi, davanti al Teatro. L’iniziativa si inserisce nel contesto della crescente mobilitazione internazionale contro la crisi umanitaria in corso, che ha visto oltre 50 mila civili palestinesi uccisi dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas.

Una manifestazione ampia e trasversale

Alla manifestazione parteciperanno diversi gruppi dell’opposizione politica, oltre a numerose realtà del mondo culturale e associativo. L’evento era stato anticipato durante una conferenza al Circolo della stampa nei giorni scorsi, dove i promotori dell’appello per il cessate il fuoco avevano esposto le motivazioni dell’iniziativa.

L’appello è stato sottoscritto da personalità del mondo della cultura italiana e slovena, ma anche da associazioni cattoliche, membri della comunità ebraica, sindacati come CGIL, CISL e UIL, e altre organizzazioni del terzo settore, tra cui l’ICS.

Le parole del Partito Democratico

Durante l’organizzazione del corteo, è intervenuta anche la segretaria provinciale del PD, Maria Luisa Paglia, che ha rilasciato una dichiarazione forte e chiara:

“La catastrofe umanitaria in corso non può lasciarci indifferenti. Gaza è oggi simbolo di una crisi che mette in discussione i principi fondamentali di giustizia, diritto internazionale e umanità. La devastazione operata da un governo israeliano di estrema destra rischia di cancellare ogni prospettiva di pace. Solo il riconoscimento dello Stato di Palestina, accanto a quello di Israele, può rappresentare una via di uscita seria e duratura.”

Il percorso del corteo e le modifiche alla viabilità

Il percorso del corteo attraverserà le principali vie del centro: da piazza Oberdan si proseguirà lungo via Carducci, piazza Dalmazia, via Ghega e via Roma, per poi passare per piazza della Borsa, piazza Unità d’Italia, fino all’arrivo finale in piazza Verdi.

Il Comune di Trieste ha segnalato possibili disagi alla viabilità, in particolare lungo il tracciato e nelle vie limitrofe. Le rive resteranno transitabili, ma si consiglia agli automobilisti di scegliere percorsi alternativi.

Anche Trieste Trasporti ha informato i cittadini che durante il corteo potrebbero verificarsi deviazioni temporanee del servizio pubblico, che verranno attuate in tempo reale a seconda delle necessità e che non coinvolgeranno tutte le corse delle linee interessate.

Un appello alla cittadinanza

Gli organizzatori lanciano un appello alla cittadinanza per partecipare in maniera pacifica e consapevole, unendo le voci contro la guerra e per la tutela dei diritti umani. L’obiettivo è tenere alta l’attenzione mediatica e politica su una delle crisi più gravi degli ultimi anni e chiedere con forza un cessate il fuoco immediato.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook