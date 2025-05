Reggi e Saccardo sul podio ai Mondiali di apnea indoor

Dall’Italia fino alla vetta del monte Olimpo, simbolicamente e sportivamente. L’atleta friulano Roberto Reggi ha portato in alto l’inno di Mameli durante la 15ª edizione del Campionato Mondiale CMAS di Apnea indoor, disputatosi ad Atene, in Grecia. Reggi, in forza alla Friulana Subacquei, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria apnea dinamica bi pinne (M2 DYNBF), raggiungendo una distanza straordinaria di 152,5 metri.

Una prova di forza, tecnica e resistenza che ha regalato al Friuli-Venezia Giulia e all’Italia intera un titolo mondiale in una disciplina che richiede non solo preparazione fisica, ma anche un elevato controllo mentale.

Raffaella Saccardo d’argento nell’apnea senza pinne

Non è stata da meno la compagna di squadra Raffaella Saccardo, anche lei della Friulana Subacquei, che ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità di apnea dinamica senza pinne (M2 DNF), con una prestazione di 103 metri. Un risultato di assoluto prestigio, in una delle discipline più tecniche e complesse del panorama subacqueo.

La sua prova conferma l’alto livello della scuola friulana dell’apnea, che continua a produrre atleti di primissimo piano nel panorama internazionale.

Reggi e Saccardo tra i migliori in tutte le specialità

Oltre alle medaglie, entrambi gli atleti hanno ottenuto ottimi piazzamenti anche nelle altre discipline del programma mondiale. Roberto Reggi ha sfiorato il podio in ben tre occasioni:

4° posto nell’ apnea dinamica senza pinne (M2 DNF)

nell’ 4° posto nell’ apnea dinamica con monopinna (M2 DYN)

nell’ 5° posto nell’apnea statica (M2 STA)

Anche Raffaella Saccardo ha confermato la sua versatilità e competitività, ottenendo:

5° posto nell’ apnea dinamica bi pinne (M2 DYNBF)

nell’ 5° posto nell’apnea dinamica monopinna (M2 DYN)

Friulana Subacquei: una fucina di campioni

Il club Friulana Subacquei si conferma una realtà d’eccellenza nel panorama sportivo nazionale e internazionale dell’apnea. I risultati ottenuti ad Atene rappresentano non solo il frutto di una preparazione meticolosa, ma anche di una tradizione sportiva radicata nel territorio friulano, dove la passione per le discipline subacquee continua a crescere.

Roberto Reggi e Raffaella Saccardo, con le loro prestazioni, hanno scritto una pagina importante della storia sportiva regionale, regalando emozioni e orgoglio alla comunità del Friuli Venezia Giulia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook