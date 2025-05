Scoperti 480mila imballaggi contraffatti LeM: indagini in corso

Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di quattro bancali contenenti imballaggi contraffatti di una nota marca di sigarette. La scoperta è avvenuta in un’azienda di “self storage” nella zona industriale di Verona. La struttura, del tutto estranea ai fatti, era stata affittata da un cittadino moldavo, ora denunciato all’autorità giudiziaria.

480mila pacchetti contraffatti con marchio LeM

I bancali, apparentemente anonimi, contenevano ognuno circa 120mila imballaggi per un totale di 480mila pacchetti recanti il marchio LeM, di proprietà della Philip Morris International. Le confezioni erano realizzate con una cura tale da simulare perfettamente l’originale, riportando diciture in inglese e risultando pronte per il confezionamento di sigarette di contrabbando.

Un mercato illegale dal valore milionario

Secondo le prime stime, il materiale sequestrato avrebbe potuto essere utilizzato per confezionare circa 10 tonnellate di sigarette illegali, che sul mercato nero avrebbero fruttato oltre 2,5 milioni di euro. Si sospetta che le confezioni fossero destinate a una fabbrica clandestina, dove il tabacco sarebbe stato impacchettato e immesso sul mercato, eludendo le normative comunitarie sulla sicurezza del prodotto.

Indagini in corso per risalire alla filiera criminale

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Verona, mirano ora a individuare la fabbrica clandestina collegata all’operazione, ricostruire l’intera rete di distribuzione e identificare tutti i soggetti coinvolti nel traffico illecito. Le autorità stanno approfondendo i legami internazionali dell’affittuario del box, possibile intermediario di un sodalizio criminale organizzato.

Il ruolo strategico della Guardia di Finanza

L’intervento conferma il ruolo cruciale della Guardia di Finanza nel contrasto alla contraffazione e al contrabbando. Attraverso un’accurata attività investigativa e controlli mirati, le Fiamme Gialle hanno sventato un traffico che avrebbe potuto compromettere la salute pubblica e arrecare un danno economico rilevante allo Stato e alle aziende produttrici regolari.

