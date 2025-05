Gommisti abusivi a Udine: maxi sanzioni e attrezzature sequestrate

La Polizia Stradale di Udine ha recentemente condotto un’importante operazione contro l’abusivismo nel settore della manutenzione veicoli, individuando due stazioni di servizio che esercitavano attività di gommista senza autorizzazione. L’intervento si inserisce nel più ampio piano di controlli per garantire che meccanici, carrozzieri, elettrauto e gommisti operino nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Pneumatici fuori uso come indizio

La scoperta delle irregolarità è avvenuta dopo diverse osservazioni effettuate dagli agenti in prossimità delle due strutture sospette, situate nell’hinterland udinese. Nei piazzali esterni delle stazioni, è stata notata la presenza di una quantità anomala di pneumatici fuori uso, un chiaro campanello d’allarme che ha spinto la Polizia a svolgere ulteriori accertamenti.

Verifiche e accertamenti

Gli agenti hanno quindi consultato le banche dati amministrative per verificare le licenze possedute dalle due ditte, scoprendo che erano autorizzate unicamente per l’erogazione di carburante e per il servizio di autolavaggio, ma non per l’attività di gommista. A seguito di questa conferma, è stato avviato un controllo amministrativo diretto.

Sanzioni e attrezzature sequestrate

Le due attività sono state sanzionate con una multa amministrativa pari a 2.500 euro ciascuna per esercizio abusivo dell’attività di gommista. Inoltre, la Polizia ha proceduto con il sequestro delle attrezzature utilizzate, tra cui due smonta gomme e due equilibratrici per pneumatici, strumenti fondamentali per il lavoro illecito svolto.

Intensificazione dei controlli in vista dell’estate

La Polizia Stradale ha annunciato che questi controlli saranno intensificati, soprattutto in vista dell’estate, periodo dell’anno in cui è più frequente il cambio stagionale degli pneumatici. L’obiettivo delle forze dell’ordine è duplice: tutelare la sicurezza degli automobilisti e garantire trasparenza e legalità nel settore della manutenzione dei veicoli.

