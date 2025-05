GustoCarnia 2025: nuova edizione con logo e sito ufficiale

GustoCarnia spegne dieci candeline e si presenta al pubblico con una nuova immagine grafica e un logo ispirato ai ricami del Museo Carnico delle Arti Popolari di Tolmezzo. Accanto al logo, anche un rinnovato payoff: “Storia ed emozioni in ogni piatto”, che ben rappresenta lo spirito della rassegna nata per valorizzare la cultura gastronomica della Carnia. Un’altra importante novità è il lancio del sito ufficiale gustocarnia.it, pensato come punto di riferimento digitale per appassionati e curiosi.

GustoCarnia 2025, una tradizione che si rinnova

Dal 2015 a oggi, GustoCarnia ha organizzato oltre cinquanta eventi tra ristoranti, alberghi e località suggestive della regione. Promossa da Confcommercio Udine con il sostegno della Camera di Commercio Udine-Pordenone e della Comunità di Montagna della Carnia, la rassegna ha sempre saputo coniugare tradizione, innovazione e passione. La cucina carnica, con le sue radici contadine, ha saputo evolversi pur mantenendo ingredienti semplici e tecniche antiche, attirando un pubblico sempre più ampio.

Primo appuntamento: “Le erbe di montagna”

Il primo evento della decima edizione si terrà domenica 1° giugno ad Arta Terme, presso l’Hotel Gardel, con inizio alle 10.30. Intitolato “Le erbe di montagna”, sarà un’esperienza immersiva nella natura della Carnia, guidata da Ursula Puntel, esperta in tecniche erboristiche. La passeggiata, adatta anche ai bambini, si svolgerà nei prati di fondovalle, dove i partecipanti impareranno a riconoscere le erbe spontanee e ascolteranno curiosità e racconti legati ai loro usi tradizionali e proprietà benefiche.

Un pranzo a base di erbe selvatiche

Dopo la camminata, sarà servito un pranzo preparato dalla chef Luciana Gardel, con un menù dedicato alle erbe raccolte durante l’escursione. Il percorso gastronomico inizierà con aperitivi al sambuco, seguiti da hummus ai germogli di abete rosso e patate lesse. I primi piatti includeranno maltagliati al pesto di silene e nocciole e una zuppetta di ortiche. Come secondo, filetto di vitello in crosta di erbe selvatiche, accompagnato da misticanza dell’orto. Il tutto sarà abbinato ai vini Friulano e Cabernet di Ronco dei Pini. Per concludere, gelatina di mele e lamponi servita in bicchiere.

