Arrestato a Pordenone il 40enne che terrorizzava i genitori

Un 40enne originario di Portogruaro si trova ora nel carcere di Pordenone, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’uomo, da anni residente nella casa dei genitori, aveva reso la loro esistenza un autentico inferno, minacciandoli e aggredendoli ripetutamente per ottenere denaro.

Le richieste continue e la violenza quotidiana

Le vessazioni non conoscevano tregua. A qualsiasi ora del giorno e della notte, il figlio pretendeva denaro, probabilmente per procurarsi le sostanze stupefacenti da cui era dipendente. Le sue richieste erano spesso accompagnate da minacce di morte, lanci di oggetti e aggressioni fisiche, rendendo insostenibile la vita domestica.

Uno dei due genitori, per di più, è invalid*o al 100%, una condizione che rendeva ancora più gravi e intollerabili i comportamenti del figlio.

Il coraggio della denuncia

Ad aprile, dopo anni di sopportazione e paure, i genitori hanno trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri, denunciando apertamente i maltrattamenti. Il dolore fisico e psicologico subito era diventato troppo, anche a causa della frequenza e dell’intensità delle aggressioni.

Le indagini dei carabinieri

I militari dell’Arma, avviata l’indagine, hanno raccolto numerose prove delle continue vessazioni. Le testimonianze, unite a riscontri oggettivi, hanno confermato un quadro familiare gravemente compromesso, con episodi che si sono protratti per anni, aggravati dal comportamento incontrollabile del 40enne in preda all’astinenza.

L’arresto e la custodia cautelare

Alla luce della documentazione acquisita, la Procura ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere, misura necessaria per impedire la reiterazione dei reati e tutelare l’incolumità dei genitori. Il 40enne si trova ora detenuto presso la casa circondariale di Pordenone, in attesa di giudizio.

Una tragedia silenziosa tra le mura domestiche

Quella di Portogruaro è una delle tante tragedie familiari spesso nascoste dal silenzio e dalla paura. Solo il coraggio della denuncia ha permesso dias interrompere una spirale di violenza che, per troppo tempo, ha segnato la vita di due anziani genitori, vittime del proprio figlio.

