Barcolana 57 si espande, evento diffuso in tutto il Friuli-Venezia Giulia

La Barcolana 57, in programma dal 3 al 12 ottobre 2025, si conferma non solo come evento simbolo della città di Trieste, ma come una manifestazione che abbraccia l’intero territorio del Friuli-Venezia Giulia. Dopo aver coinvolto Grado nel 2023 e Lignano Sabbiadoro nel 2024, la regata si espande ulteriormente, raggiungendo nuovi scenari come la montagna friulana, l’Isontino e Aquileia.

L’annuncio è stato fatto dall’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, durante la presentazione ufficiale dell’edizione 2025. L’obiettivo è chiaro: valorizzare il brand “Io sono Friuli Venezia Giulia”, filo conduttore di un programma che unisce sport, cultura e promozione del territorio.

Sport, cultura e territorio, la nuova anima della Barcolana

La Barcolana 57 non sarà solo vela. Accanto alle regate tradizionali, il programma si arricchisce di attività per appassionati di sport acquatici come nuoto, SUP, kitesurf, windsurf, wingfoil, canoa, kayak, vela paralimpica, modelvela, dragon boat e waterpolo. Inoltre, sarà proposta un’escursione lungo le antiche vie fluviali romane, per unire sport e scoperta culturale in un’unica esperienza.

L’espansione territoriale e la multidisciplinarità puntano a coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo, proveniente da tutto il Nordest italiano ma anche da oltre confine.

Piazza Unità torna ad accogliere lo stand “Io sono Friuli Venezia Giulia”

Uno dei punti di riferimento della manifestazione sarà ancora una volta Piazza Unità d’Italia. Qui verrà allestito lo stand istituzionale “Io sono Friuli Venezia Giulia”, con una zona degustazioni aperta al pubblico e un’area eventi per valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio.

“Visto il successo dell’anno scorso, non potevamo che replicare questa elegante struttura dove accogliere il meglio del nostro territorio”, ha sottolineato Bini.

Turismo a Trieste in forte crescita

Durante la conferenza stampa, Bini ha fornito anche alcuni dati sull’incoming turistico a Trieste, che confermano il successo della strategia di promozione regionale: nei primi quattro mesi del 2025, le presenze sono aumentate del 14,2% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il confronto con il periodo pre-pandemico è ancora più impressionante: dal gennaio-aprile 2019 ai primi quattro mesi del 2025, si è passati da 255.654 a 424.215 pernottamenti, con una crescita del 66%.

