Conad punta sul territorio: nuovo punto vendita e lavoro garantito

Grande partecipazione a Mortegliano per l’apertura del nuovo punto vendita Conad Spesa Facile in via Cividale 16. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti figure istituzionali e rappresentanti del territorio: il sindaco Roberto Zuliani, l’amministratore delegato di CIA-Conad Luca Panzavolta, il consigliere regionale Mauro Di Bert, il parroco di San Pietro e Paolo monsignor Giuseppe Faldutti e i soci di Alpha Supermercati, Adriana Bonutto e Andrea Mauro, che gestiranno direttamente il negozio.

Una nuova opportunità per l’occupazione

L’apertura porta con sé una ventata di occupazione: sono infatti 13 le nuove assunzioni, oltre alla conferma di tutti i dipendenti del precedente punto vendita di Pozzuolo del Friuli, a dimostrazione dell’impegno di Conad verso i propri collaboratori.

«Le nuove assunzioni e il mantenimento dei posti di lavoro testimoniano il nostro impegno per la comunità – ha dichiarato l’AD di CIA-Conad Luca Panzavolta –. Questo punto vendita vuole diventare un riferimento per le famiglie di Mortegliano, Pozzuolo e dintorni, con prezzi bassi ogni giorno e senza necessità di promozioni».

Navetta gratuita per i clienti di Pozzuolo

Per non lasciare indietro i clienti affezionati del vecchio punto vendita, è attivo un servizio navetta gratuito ogni lunedì e giovedì mattina. Per informazioni si può chiamare il numero 0432-1092004 o scrivere all’email mortegliano@pdvconadfo.it.

Orari comodi per tutte le esigenze

Il supermercato è aperto dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 20.00 e la domenica dalle 8.00 alle 19.30, con una fascia oraria ampia pensata per rispondere alle esigenze di tutte le famiglie.

Un format pensato per la convenienza quotidiana

Il nuovo punto vendita segue il format Spesa Facile, che punta su convenienza quotidiana, senza promozioni temporanee, ma con prezzi bassi tutto l’anno e la qualità garantita dei prodotti Conad.

Al suo interno si trovano reparti fondamentali come:

Macelleria e pescheria servita al banco

Gastronomia con piatti caldi e freddi pronti da gustare

Ampia sezione di prodotti locali certificati dal progetto “SìAmo Friuli Venezia Giulia”, che valorizza le produzioni a km zero, sostenendo agricoltori, economia locale e ambiente.

Servizi smart e attenzione al cliente

Tra i numerosi servizi offerti:

Parcheggio gratuito

Casse veloci

Terminali per la spesa smart

Spesa online

Pagamenti tramite Conad Card

Un’esperienza di acquisto che unisce tecnologia, comfort e tradizione locale.

