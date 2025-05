GEA chiude il 2024 con utile di 161.752 euro: approvato il bilancio

È stato approvato all’unanimità, nella seduta di mercoledì 28 maggio, il bilancio consuntivo 2024 di GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali. Si tratta di un risultato particolarmente significativo perché rappresenta il primo bilancio interamente riconducibile all’attività del nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi nel dicembre 2023.

Il documento finanziario è stato illustrato nel dettaglio dal responsabile finanziario Dallagnese, che ha evidenziato un utile di 161.752 euro, somma che verrà riportata a nuovo per sostenere la gestione operativa della società.

Gestione rafforzata e recupero crediti in crescita

Durante la seduta, il Presidente Gianfranco Marino ha presentato la relazione del CdA, sottolineando le principali sfide affrontate nel corso dell’anno. In particolare, ha messo in luce l’importanza dell’introduzione della tariffazione corrispettiva, grazie alla quale è stato possibile incrementare le fatture emesse e migliorare sensibilmente le attività di recupero crediti.

Questi risultati sono stati ottenuti anche grazie a una razionalizzazione dei processi interni e a un potenziamento dei settori coinvolti, a testimonianza della volontà di rendere GEA sempre più efficiente e sostenibile.

Investimenti e riorganizzazione degli ecocentri

Il 2024 ha visto anche importanti interventi sulla rete degli ecocentri: tra questi, la riorganizzazione complessiva dei punti di raccolta e la realizzazione di un nuovo ecocentro in località Villanova, pensato per servire il bacino pordenonese.

Parallelamente, l’azienda ha avviato una reinternalizzazione di alcuni servizi, scelta dettata dalla volontà di ottimizzare le risorse e mantenere un elevato livello di qualità. In questo contesto, è in corso una valutazione con Atap per una possibile collaborazione nella manutenzione dei mezzi operativi di GEA, con l’obiettivo di mantenere le competenze e i servizi nel territorio.

Verso il riaffidamento nei comuni montani

Un altro tema centrale è quello del riaffidamento del servizio nei diciotto comuni della montagna. In merito a ciò, è prevista la convocazione di una nuova Assemblea dei soci, che sarà chiamata ad esprimersi sull’interesse pubblico riguardo alla proposta di finanza di progetto che verrà presentata dalla società SNUA.

