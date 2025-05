La sfida sostenibile di LactaFarm per il Friuli-Venezia Giulia

Si chiama LactaFarm la nuova realtà agricola inaugurata a Maniago, destinata a diventare un riferimento per la zootecnia sostenibile nel Friuli-Venezia Giulia. Presente all’inaugurazione l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, che ha sottolineato come l’azienda rappresenti un esempio virtuoso di equilibrio tra produzione agricola, sostenibilità ambientale e attenzione al benessere animale.

Una nuova visione della zootecnia

Il settore zootecnico è fondamentale per l’identità rurale e produttiva del Friuli-Venezia Giulia, ma oggi deve affrontare sfide sempre più impegnative, andando oltre la sola sostenibilità economica. LactaFarm, sviluppata in collaborazione con il Gruppo Nutristar, è all’avanguardia per aver integrato innovazioni tecniche e culturali, mirando alla sostenibilità sociale e ambientale.

Tecnologia e benessere animale

I punti di forza di LactaFarm risiedono nell’adozione di sistemi avanzati di monitoraggio per garantire il benessere degli animali, insieme ad impianti ad alta efficienza energetica. L’azienda punta inoltre a una filiera produttiva corta e trasparente, con forte radicamento nei mercati locali.

Innovazione e sostenibilità, leve di competitività

“Innovare – ha precisato l’assessore Zannier – non significa solo adottare nuove tecnologie, ma anche promuovere un cambiamento culturale basato su equilibrio, rispetto ambientale e attenzione agli animali”. Secondo Zannier, questo approccio integrato è fondamentale per rafforzare la reputazione del settore zootecnico, rispondendo alle crescenti sensibilità sociali in tema di sostenibilità e benessere animale.

Un modello regionale da imitare

LactaFarm rappresenta oggi un esempio da seguire per tutto il comparto regionale, con l’obiettivo di valorizzare qualità e trasparenza della produzione agricola. “Questo è il tipo di agricoltura che intendiamo promuovere – ha aggiunto Zannier – perché capace di creare valore, occupazione e orgoglio per il nostro territorio”.

La Regione Friuli-Venezia Giulia conferma il proprio impegno nel sostenere misure per l’innovazione, la transizione ecologica e il miglioramento delle condizioni di allevamento, considerando il comparto zootecnico forte e moderno come garanzia di futuro per il sistema agricolo regionale.

