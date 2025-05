Alcol e droga alla guida, raffica di controlli nel weekend

La polizia di Pordenone ha intensificato i controlli per contrastare l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida. Su disposizione del questore Giuseppe Solìmene, da venerdì sera fino all’alba di domenica 25 maggio è stata messa in moto una complessa macchina operativa. L’operazione, coordinata dal dirigente della sezione polizia stradale di Pordenone, ha visto la collaborazione di pattuglie stradali e sanitari della polizia per l’esecuzione di esami clinici specifici.

Etilometri e drogometri in azione

Nel corso delle operazioni, 78 conducenti sono stati sottoposti a controlli etilometrici lungo le principali arterie stradali che collegano Pordenone alla rete autostradale. I risultati hanno portato all’accertamento di due violazioni per tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,8 g/l e altre due per livelli tra 0,81 e 1,5 g/l. Parallelamente, sono stati effettuati numerosi test salivari con l’ausilio del drogometro, strumento utile per individuare in modo rapido la presenza di sostanze psicotrope.

Bilancio: patenti ritirate e decurtazione punti

Al termine delle operazioni, il bilancio parla chiaro: quattro patenti di guida sono state ritirate e 40 punti complessivi sono stati decurtati ai conducenti responsabili delle infrazioni. Fortunatamente, nessun conducente è risultato positivo ai test preliminari per l’uso di sostanze stupefacenti.

Impegno costante per la sicurezza stradale

L’iniziativa rientra nella più ampia strategia di prevenzione adottata dalla polizia per garantire maggiore sicurezza sulle strade e prevenire incidenti legati all’abuso di alcol e droga. Il questore Solìmene ha sottolineato l’importanza di queste attività, fondamentali per salvaguardare l’incolumità pubblica e ridurre i comportamenti a rischio.

