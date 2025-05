Collegamenti marittimi FVG estate 2025: orari, tratte e novità

A partire dal 1° giugno e fino al 14 del mese, prenderanno il via progressivamente i servizi marittimi stagionali gestiti da Società Tpl Fvg Scarl, nell’ambito del Contratto di Servizio stipulato con la Regione Friuli-Venezia Giulia. Ad annunciarlo è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, sottolineando l’importanza di queste iniziative per la mobilità dei cittadini e per la valorizzazione turistica del territorio.

Le nuove rotte e i loro orari

Nel dettaglio, il servizio Lignano-Grado sarà operativo dal 1° giugno al 12 ottobre, ad eccezione dei lunedì feriali tra settembre e ottobre. Il collegamento Marano-Lignano partirà il 5 giugno e durerà fino al 28 settembre, con cadenza giornaliera fino al 14 settembre e nei soli weekend successivamente. Confermate anche le apprezzate corse serali.

Il collegamento Monfalcone-Trieste sarà attivo dal 7 giugno al 6 settembre, mentre il servizio serale estivo Trieste-Muggia sarà intensificato dal 14 giugno al 14 settembre per soddisfare la maggiore domanda estiva.

Novità per la tratta Trieste-Grado

Per la linea Trieste-Grado, è stato selezionato un nuovo gestore che garantirà l’avvio del servizio non appena ottenute le autorizzazioni necessarie. I gestori coinvolti per la stagione 2025 sono Delfino Verde per le tratte Trieste-Muggia e Trieste-Barcola-Grignano-Sistiana, Saturno srl per Marano-Lignano e Lignano-Grado, e Sea Star srl per Trieste-Grado.

Un’opportunità per turismo e mobilità locale

L’assessore Amirante ha ribadito che i servizi marittimi stagionali sono una componente fondamentale del sistema di trasporto pubblico regionale, valorizzando la costa e l’area lagunare da Trieste a Aquileia. Inoltre, è possibile trasportare biciclette a bordo, favorendo così la mobilità sostenibile lungo l’intero arco costiero, integrandosi anche con il servizio Passo Barca Lignano-Bibione, che nel 2024 ha registrato numeri record.

Costi e investimenti

La Regione ha stanziato circa 4,5 milioni di euro per i servizi stagionali 2025, inclusi i collegamenti sperimentali come Aquileia-Grado e Trieste-Barcola Miramar. Le tariffe 2025 sono particolarmente competitive:

Trieste-Sistiana: 7,40 euro (andata) e 12,50 euro (andata/ritorno), con carnet da 10 corse a 29,60 euro e da 50 corse a 59,20 euro.

Marano-Lignano: 4 euro (andata) e 7,60 euro (andata/ritorno), con carnet da 10 corse a 16 euro e da 50 corse a 32 euro.

