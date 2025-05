Giorgio Sina (Confcommercio Udine): «Serve più attenzione sul settore automotive»

«Il mercato dell’auto vive una fase di forte sofferenza. Nella sede di Confcommercio Udine abbiamo voluto fare il punto della situazione in un contesto in cui le istituzioni locali non hanno grande margine di manovra. Il vero auspicio è che la Commissione europea possa finalmente porre il settore automotive al centro delle sue politiche, così da superare una crisi che si riflette, pure in regione, sulla circolazione di un parco auto sempre più superato».

Giorgio Sina, presidente provinciale del gruppo Auto, Moto, Ricambi di Confcommercio Udine, riassume i contenuti dell’incontro a Tavagnacco con i principali player del settore in regione, presenti il direttore provinciale Lorenzo Mazzolini, la vicedirettrice Caterina Segat e il vicepresidente nazionale Confcommercio Fnaarc Massimiliano Pratesi.

Per i concessionari, Riccardo Gobbato di Blitz Auto, Giovanni Zanini di AutoNord Fioretto, lo stesso Sina di Ferri Auto, Ivan Tarsia di Autopiu.

«Il valore aggiunto è stata la presenza di Plinio Vanini, presidente del gruppo Autotorino, imprenditore di spessore nazionale – commenta Sina – che ha anche un ruolo importante, quello di vicepresidente Federauto».

