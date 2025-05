Trieste, l’ex macelleria Rocco torna a vivere: apre l’enoteca “L’Angolo di Rocco”

TRIESTE – È stata inaugurata ieri 29 maggio, con grande emozione e partecipazione cittadina, l’enoteca “L’Angolo di Rocco”. Il locale sorge nei rinnovati spazi dell’ex macelleria Rocco, luogo caro alla memoria collettiva, in via Tarabochia. Il progetto è stato realizzato da Edil Group, trasformando l’ambiente storico in uno spazio raffinato, dedicato al vino di qualità, alla convivialità e al recupero identitario.

Il ritorno alla vita di un luogo simbolico

L’assessore alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, presente all’inaugurazione, ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa rinascita, ricordando il valore storico e affettivo che questo luogo rappresenta per la città. «È certamente emozionante partecipare alla rinascita di un angolo di storia della nostra città», ha affermato Scoccimarro, evidenziando come l’ex macelleria fosse punto di incontro per amici, sportivi e personaggi illustri legati alla figura del grande calciatore e allenatore Nereo Rocco.

Un omaggio a Nereo Rocco e alla Trieste sportiva

Durante l’evento inaugurale, l’assessore ha condiviso anche alcuni simpatici aneddoti legati alla lunga amicizia con la famiglia Rocco e ricordato la figura di Nino Benvenuti, grande sportivo recentemente scomparso. «Nereo Rocco e Nino Benvenuti sono stati sicuramente tra i più importanti sportivi triestini del secolo scorso, icone indimenticabili per i loro successi e per il loro immenso spessore umano», ha sottolineato l’assessore.

Nuova vita, stesso spirito accogliente

L’enoteca “L’Angolo di Rocco” mira a diventare un punto di riferimento per gli amanti del buon vino e della convivialità. La riqualificazione non è stata soltanto estetica ma anche culturale, restituendo a Trieste un luogo dove la memoria storica e l’identità cittadina si fondono con la passione per il vino di qualità e l’accoglienza tipica dei Rocco.

Il ruolo degli imprenditori locali

Fondamentale è stato il ruolo svolto dagli imprenditori locali che hanno creduto nel progetto e sostenuto la riqualificazione. Un impegno che ribadisce l’importanza della collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati per valorizzare il patrimonio cittadino e creare nuove opportunità economiche e sociali.

