Cervignano, notte di violenza: rissa tra giovani e denunce

La tranquillità di Viale Venezia a Cervignano è stata bruscamente interrotta nella notte tra domenica e lunedì, quando un’accesa rissa ha sconvolto il quartiere. Grida concitate, colpi e spintoni hanno allarmato i residenti, spingendoli a richiedere immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri

L’allarme è scattato in tarda serata. Alcuni cittadini, disturbati dal frastuono proveniente dalla strada, hanno contattato il numero di emergenza Nue 112. Le pattuglie dell’Arma sono intervenute prontamente, con il Nucleo Operativo Radiomobile di Palmanova e la Stazione di Cervignano sul posto. Nonostante alcuni partecipanti alla rissa siano riusciti a dileguarsi, quattro giovani residenti sono stati fermati e denunciati per rissa e lesioni.

Le indagini in corso

Le autorità hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le ragioni della colluttazione restano ancora da chiarire, ma le prime ipotesi parlano di un possibile regolamento di conti legato a questioni economiche tra i giovani coinvolti. Gli investigatori stanno analizzando tutte le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per fare piena luce sull’accaduto.

Feriti e tensioni in ambulanza

Sul luogo della rissa è intervenuta anche un’ambulanza per prestare soccorso ai feriti. Il più grave è un 23enne di nazionalità pakistana, che è stato subito assistito dal personale sanitario. Tuttavia, durante il trasporto verso l’ospedale di Palmanova, il giovane ha avuto un forte attacco di escandescenze, rendendo necessaria la sua sedazione per garantire la sicurezza degli operatori e consentire il proseguimento del tragitto.

Le dichiarazioni degli altri coinvolti

Gli altri partecipanti alla rissa, tutti connazionali del 23enne e di età compresa tra i 24 e i 31 anni, hanno riferito ai Carabinieri di essere stati aggrediti con bastoni e persino con pistole giocattolo. Queste dichiarazioni sono ora al vaglio degli inquirenti, che stanno verificando ogni dettaglio per stabilire la veridicità dei fatti.

Le prossime mosse della Procura

Nei prossimi giorni, la posizione dei quattro giovani denunciati sarà oggetto di un’attenta valutazione da parte della Procura della Repubblica di Udine, che condurrà gli approfondimenti necessari per stabilire eventuali responsabilità penali. L’intera comunità di Cervignano resta in attesa di sviluppi, con la speranza che episodi simili non si ripetano.

