Dalla Regione FVG fondi e sostegno per la digitalizzazione delle imprese

La digitalizzazione rappresenta un fattore determinante per lo sviluppo economico e sociale del territorio, e il Friuli-Venezia Giulia lo dimostra con iniziative e finanziamenti volti a promuovere progetti innovativi. Durante l’evento “Pitch Day” a Udine, l’assessore regionale al Patrimonio e Servizi informativi, Sebastiano Callari, ha confermato l’impegno concreto della Regione per incentivare l’innovazione tecnologica nelle imprese locali.

Digitalizzazione, una priorità per la Regione

“La digitalizzazione è un treno che corre verso il futuro”, ha sottolineato Callari durante l’incontro tenutosi in Sala Ajace. Una metafora incisiva per ribadire l’importanza strategica del digitale, che vede il Friuli-Venezia Giulia protagonista assoluto in Italia: nel 2024, infatti, è stata la prima regione per utilizzo e competenze digitali.

35,5 milioni di euro per il digitale

Durante l’evento è stato evidenziato che la Regione ha già destinato complessivamente 35,5 milioni di euro per sostenere iniziative di digitalizzazione attraverso fondi del PNRR. Di questi, ben 22 milioni di euro sono già stati erogati o sono in fase avanzata di liquidazione, mentre 9,5 milioni restano ancora disponibili, offrendo un’importante occasione di crescita per le imprese.

Sinergia tra istituzioni e imprese

La chiave del successo nella transizione digitale, secondo Callari, risiede nella sinergia tra istituzioni, imprese e stakeholder locali. Un esempio concreto di tale collaborazione è stato presentato da Insiel con il progetto “Giul-IA”, sviluppato con il Comune di Porcia nell’ambito del programma EDIH PAI, che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione.

I casi virtuosi di digitalizzazione

Durante la giornata, spazio anche ad altri casi esemplari. Doriano Maranzana, direttore del Servizio Clienti di Insiel, ha illustrato un innovativo progetto di dematerializzazione degli archivi cartacei regionali, mentre Paolo Perucci ha presentato “#Reg4IA – Regioni per l’IA”, focalizzato su 5G, resilienza e sicurezza.

Imprese e innovazione concreta

La sessione finale ha visto protagoniste diverse imprese del Cluster ICT, coordinate da Francesco Contin di Ditedi. Le aziende hanno esposto soluzioni concrete per la digitalizzazione applicata a vari settori, tra cui Building & Facility Management, Ambiente e Territorio, Sicurezza Urbana, Servizi al Cittadino e Innovazione Sociale.

Con queste iniziative il Friuli-Venezia Giulia si conferma leader nell’innovazione digitale, creando un ecosistema solido per lo sviluppo futuro del territorio.

