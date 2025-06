“Design to Print: il nuovo concorso di TEC4I FVG per designer e creativi”

TEC4I FVG ha presentato ufficialmente la nuova iniziativa “Design to Print – progetti che prendono forma”, una call pensata per designer, progettisti e creativi desiderosi di esplorare le opportunità offerte dalla stampa 3D applicata al design e alla manifattura digitale. Il concorso punta a scoprire nuovi talenti e favorire l’incontro tra idee innovative e imprese.

Obiettivi e criteri della call

Il progetto mira a testare le competenze estetico-funzionali dei partecipanti, valutandone la capacità di creare oggetti non solo accattivanti dal punto di vista estetico, ma anche funzionali e stampabili in 3D con tecnologie FDM o LPBF. I materiali ammessi includono PLA, PETG e acciaio AISI 316L.

Ogni proposta dovrà proporre un oggetto capace di risolvere un problema quotidiano, portare la firma stilistica del designer e integrare il logo TEC4I FVG. Fondamentale anche l’ottimizzazione per una produzione industriale efficiente.

Premi in palio per i vincitori

I tre progetti migliori saranno premiati con un pacchetto di servizi ad alto valore aggiunto, tra cui:

Stampa gratuita del progetto nel laboratorio H-ARP di TEC4I FVG;

del progetto nel laboratorio H-ARP di TEC4I FVG; Accesso al network TEC4I FVG , con la possibilità di future collaborazioni con aziende partner;

, con la possibilità di future collaborazioni con aziende partner; Visibilità sui canali ufficiali e durante eventi e open days;

e durante eventi e open days; Consulenza tecnica personalizzata per ottimizzare un ulteriore progetto.

Un ponte tra creatività e industria

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto Hub dell’Innovazione FVG, finanziato dalla L.R. 27/2014. Come spiega Filippo Bianco, Amministratore Delegato di TEC4I FVG, l’obiettivo è creare un ecosistema dove creatività e manifattura digitale possano dialogare:

“Con Design to Print, TEC4I FVG arricchisce il proprio impegno nella costruzione di un ecosistema capace di valorizzare il potenziale creativo del territorio, promuovendo l’incontro tra progettazione avanzata, manifattura digitale e filiere produttive. La stampa 3D è una leva strategica per ripensare il design e la produzione”.

Modalità di partecipazione

Il concorso è aperto a persone fisiche maggiorenni residenti in Italia o in un Paese UE, nonché a imprese. Ogni partecipante può presentare un solo progetto, inviando la candidatura via email all’indirizzo harp@tec4ifvg.it entro il 22 giugno 2025.

Per ulteriori dettagli e per consultare il bando completo è possibile visitare il sito ufficiale: https://tec4ifvg.it/bandi-e-avvisi-di-gara/design-to-print-progetti-che-prendono-forma.kl

