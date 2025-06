Traffico da bollino rosso sulle autostrade del FVG

Secondo quanto segnalato da Autostrade Alto Adriatico, il traffico particolarmente intenso ha preso il via a causa dell’arrivo massiccio di mezzi commerciali provenienti dal Centro Est Europa. La situazione si è aggravata per effetto del blocco alla circolazione imposto nei due giorni precedenti: la domenica e la giornata di ieri, 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana.

Il primo incidente alle 5 del mattino

A rendere ancora più difficile la circolazione, un primo incendio avvenuto verso le ore 5 del mattino lungo la carreggiata ovest dell’autostrada A4 in direzione Venezia. Un mezzo pesante ha preso fuoco, causando forti rallentamenti e un primo blocco del traffico proprio in una fascia oraria già delicata per l’inizio della settimana lavorativa.

Fortunatamente, il conducente del mezzo pesante ha fatto in tempo ad abbandonare il veicolo prima che le fiamme si propagassero, evitando conseguenze fisiche.

Secondo incendio sulla A34

La situazione si è ulteriormente complicata intorno alle 7:30 del mattino, quando un altro incendio ha coinvolto un furgone in transito sull’autostrada A34 Villesse-Gorizia, nel tratto compreso tra Gradisca e Villesse, in direzione Villesse. Anche in questo caso, il conducente è riuscito ad abbandonare il mezzo in tempo, evitando danni personali.

L’incidente ha provocato ulteriori code e rallentamenti, soprattutto per i veicoli provenienti da Gorizia e diretti verso Villesse.

Code a tratti e traffico congestionato

Al momento, la situazione viabilistica rimane complessa. Si registrano code a tratti per traffico intenso sull’autostrada A4 in direzione Venezia e sulla A34 tra Gradisca e Villesse verso Villesse. La combinazione tra l’aumento del traffico commerciale, la fine dei divieti di circolazione e i due incendi ha reso il traffico estremamente difficoltoso per pendolari e automobilisti.

Autostrade Alto Adriatico invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione, a informarsi in tempo reale sulle condizioni di viabilità e, se possibile, a pianificare percorsi alternativi per evitare i tratti più congestionati

