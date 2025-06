Turismo FVG, record con 1,8 milioni di pernottamenti dall’Austria

«Visto l’elevato numero di turisti che hanno scelto la nostra regione come meta di villeggiatura, possiamo senza dubbio affermare che il Friuli-Venezia Giulia è la seconda casa degli austriaci». Queste le parole dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, pronunciate durante la Festa della Repubblica all’Ambasciata italiana a Vienna.

Dati in forte crescita

Nel 2024, infatti, i visitatori provenienti dall’Austria hanno trascorso ben 1,8 milioni di notti nella regione. Un dato significativo che conferma la crescente attrattività turistica del Friuli-Venezia Giulia, sempre più apprezzato dagli ospiti d’oltralpe.

Friuli-Venezia Giulia, ponte economico e logistico

L’importanza del legame tra la regione e l’Austria non si limita al turismo. Bini ha sottolineato che l’Austria è anche un partner commerciale fondamentale per il Friuli-Venezia Giulia, rappresentando il quarto mercato per l’export regionale con un valore che raggiunge circa 1 miliardo di euro. Inoltre, il porto di Trieste rappresenta un punto strategico, fungendo da porta verso il mare e per i traffici internazionali.

Eventi e incontri diplomatici a Vienna

Durante la sua visita all’ambasciata, Bini ha avuto occasione di incontrare imprenditori, diplomatici e rappresentanti del mondo istituzionale e accademico, promuovendo così le opportunità offerte dalla regione, sia sul piano economico che turistico. Ha anche aggiornato gli interlocutori sullo stato di avanzamento di alcuni progetti internazionali che coinvolgono direttamente il Friuli-Venezia Giulia.

Sapori regionali in mostra

La giornata si è conclusa con un apprezzato evento gastronomico nel giardino dell’ambasciata, dove i partecipanti hanno avuto modo di gustare una selezione di prodotti tipici e vini locali proposti dal brand “Io sono Friuli Venezia Giulia“.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook