ARLeF: il friulano protagonista nelle scuole dell’infanzia

In queste settimane, l’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana ha avviato un’importante operazione di distribuzione di materiale didattico e informativo destinato alle scuole dell’infanzia del Friuli. Più di 600 classi riceveranno gratuitamente strumenti pensati per sostenere l’insegnamento della lingua friulana durante il prossimo anno scolastico.

Oltre 230 scuole coinvolte

La distribuzione coinvolge ben 233 scuole dell’infanzia, suddivise tra 174 istituti comprensivi e 59 scuole paritarie presenti sul territorio friulanofono. Si tratta di un intervento che amplia il lavoro già avviato in passato, come la precedente distribuzione dei poster educativi Anìn, e che rientra nelle numerose iniziative scolastiche promosse dall’ARLeF.

Materiali pensati per i più piccoli

Gli strumenti forniti sono stati accuratamente selezionati per rispondere alle esigenze sia dei bambini che degli insegnanti. Tra questi si trovano album da colorare, audiolibri con filastrocche in friulano, DVD, poster e schede didattiche colorate. Tutto il materiale è stato pensato per stimolare la curiosità e l’interesse dei bambini in modo dinamico e divertente, facilitando l’apprendimento della lingua friulana fin dai primi anni.

Consegna simbolica a Terenzano

A suggellare l’importanza dell’iniziativa, il presidente dell’ARLeF, Eros Cisilino, ha effettuato una consegna simbolica dei materiali al plesso della scuola dell’infanzia di Terenzano. L’evento ha rappresentato anche l’occasione per celebrare il recente protocollo d’intesa siglato con il Comune di Pozzuolo del Friuli per la tutela e la promozione della lingua friulana. Presenti alla cerimonia la Dirigente scolastica Elena Venturini e la docente referente per la lingua friulana Annalisa Galati.

Un progetto che parte dal 2022

Questa nuova distribuzione si inserisce nella più ampia iniziativa avviata dall’ARLeF a partire dal 2022, con la realizzazione del Manuale “Anìn!” per l’insegnamento della lingua friulana nelle scuole primarie. Il progetto, in attuazione del Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025 della Regione Friuli-Venezia Giulia, mira a diffondere la conoscenza del friulano e a valorizzare le radici culturali del territorio.

Supporto per docenti e famiglie

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, i docenti possono contattare lo Sportello Regionale per la Lingua Friulana al numero 0432.1743400 oppure scrivere una e-mail a scuele@sportelfurlan.eu.

