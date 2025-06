Arrestata coppia per furti seriali nelle gioiellerie di FVG e Veneto

Si conclude con un doppio arresto l’attività criminale di una coppia specializzata in furti nelle gioiellerie, che ha agito in diverse province italiane tra cui Padova, Pordenone, Brescia, Verona e Venezia. Anche Sacile, in Friuli-Venezia Giulia, è stata teatro delle loro azioni. I colpi sono stati messi a segno tra giugno 2023 e agosto 2024, con un modus operandi ormai collaudato.

L’indagine dei Carabinieri

L’operazione che ha portato all’arresto è il frutto di un’articolata indagine coordinata dalla Procura, grazie al lavoro meticoloso dei militari dell’Arma. Le testimonianze delle vittime, l’analisi dei filmati di videosorveglianza e il monitoraggio dei sistemi di rilevazione targhe sono stati determinanti per individuare i responsabili.

Una volta raccolti tutti gli elementi, il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del comando provinciale di Padova ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa su richiesta del Gip del tribunale veneto.

Le accuse e la situazione giudiziaria

La coppia dovrà rispondere di sette furti aggravati, di cui sei avvenuti in gioiellerie sparse tra Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. L’uomo si trovava già in detenzione domiciliare per precedenti reati, mentre la donna era già reclusa presso la Casa Circondariale di Verona.

Un modus operandi ben rodato

Il metodo era sempre lo stesso: si presentavano nei negozi fingendosi interessati all’acquisto di gioielli, distraevano gli addetti con domande e richieste, e approfittando di momenti di disattenzione, sottraevano i preziosi, occultandoli abilmente in una borsa.

L’elenco dei colpi

Il primo furto risale al 29 giugno 2023 a Vigonza (Padova), dove, dopo aver forzato una finestra, hanno rubato denaro e oggetti per un valore di 7mila euro.

Successivamente, il 15 febbraio 2024, a Padova, hanno messo a segno un furto in un’oreficeria portando via gioielli per 10mila euro. Il 2 marzo hanno colpito a Sacile, all’interno di un laboratorio orafo, rubando anelli in oro per 4.500 euro.

Il 5 giugno hanno agito a Lonato del Garda (Brescia) in un compro oro, sottraendo collane in oro per 1.200 euro. Pochi giorni dopo, il 22 giugno, hanno colpito a Bussolengo (Verona) con un bottino di 1.500 euro.

Il 29 giugno si sono impossessati di un anello con diamante dal valore di 6mila euro, mentre il 3 agosto hanno rubato oggetti preziosi del valore di circa 1.000 euro in una gioielleria di Quarto d’Altino (Venezia).

La fine della serie criminale

Grazie al lavoro minuzioso dei Carabinieri, la lunga scia di furti si è finalmente conclusa. La coppia ora dovrà affrontare la giustizia e rispondere delle proprie responsabilità davanti al tribunale.

