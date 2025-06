ASU protagonista ai Campionati CSEN: medaglie e record

Passione, talento e determinazione: questi gli ingredienti che hanno permesso all’Associazione Sportiva Udinese (ASU) di brillare ai Campionati Nazionali CSEN di ginnastica artistica e ritmica, svoltisi dal 29 maggio al 2 giugno tra Cesenatico e Bellaria-Igea Marina. In mezzo a circa 4.000 atleti provenienti da tutta Italia, i 52 rappresentanti friulani hanno conquistato una pioggia di medaglie e ottimi piazzamenti, confermando l’eccellenza del vivaio udinese.

Ginnastica artistica femminile: podi e piazzamenti di prestigio

Guidate dai tecnici Elena Zaldívar Sáez, Anna De Filippis, Sofia Radakovic, Francesco Braidot e Giulia Graci, le ginnaste dell’ASU hanno dato spettacolo. Nella classifica di specialità, spiccano il 4° posto di Alice Grandi alla trave e il 10° posto di Andrea Alessia Sima al corpo libero su 68 concorrenti. Nel 3° livello Eccellenza, Agata Moreale ha conquistato il titolo nazionale al corpo libero, mentre Sofia Capula ha vinto l’oro al volteggio e l’argento al corpo libero. Brillanti anche Ludovica Vit, vicecampionessa alla trave, e Melanie Velasquez, quarta sia al corpo libero che alla trave.

Nel 2° livello, medaglie per Matilde Camilli (argento alle parallele), Elisabeth Morini (4° posto al corpo libero) e Emma Candieracci (5° posto alle parallele). Buon piazzamento anche per Sofia Tosolini, 10ª al corpo libero. Nel 1° livello, Cristina Margarit si è classificata 4ª alla trave, mentre Sofia Agosto, Giulia Da Ros, Beatrice Da Ros e Carlotta Barbetti hanno tutte raggiunto la top ten delle rispettive specialità. Tanti altri nomi hanno completato il successo collettivo, dimostrando l’ampiezza e la solidità della squadra ASU.

Ginnastica artistica maschile: tanti titoli nazionali

Sotto la guida di Francesco Braidot e Davide Vigna, i ginnasti maschi hanno ottenuto risultati straordinari. Lyam Boezio e Mattia Monte sono diventati Campioni Nazionali Assoluti, seguiti dall’argento assoluto di Edoardo Gerotto e Tommaso Silvestri. Quarti posti per Simone Tavars e Massimo Lentini.

Nei singoli attrezzi, eccellenti prestazioni di Diego Gigante, con due titoli di vicecampione (mini-trampolino e volteggio) e un bronzo alla sbarra. Diego Corazza ha trionfato al mini-trampolino e ottenuto due bronzi (sbarra e parallele). Emanuele Guerra ha vinto l’oro al volteggio, mentre Gabriele Perrone ha conquistato l’argento assoluto e Tommaso Sfiligoi il bronzo. Alessandro Gangi ha arricchito il medagliere con tre bronzi, e Lorenzo Fusiello ha chiuso due volte quarto.

Ginnastica ritmica: pioggia di medaglie tra Golden e Silver Cup

A Bellaria-Igea Marina, la sezione ritmica dell’ASU, seguita da Magda Pigano, Laura Galliussi e Cristina Polito, ha collezionato titoli nella Golden e Silver Cup. Nella Golden Cup spiccano i doppi ori di Anna Braidotti (palla e nastro), Stella Iacumin (cerchio e nastro), e l’oro di Cristina Fabro alle clavette. Argento per Nicole Efros e quarto posto per Chiara Bernardis.

Nella Silver Cup, successi per Arianna Morotto (argento e bronzo), Chiara Francovigh (oro e argento), Greta Martinuzzi (oro al nastro), Chiara Mariella (due argenti), Lucia Calienno (due ori), e Greta Maria Suma (oro e argento). Buoni risultati anche per Caterina Franco e Sara Martinuzzi. Ottime prove anche delle squadre: oro per Lucia Calienno, Bianca Carzitti e Greta Martinuzzi e bronzo per il quartetto Elena Pilosio, Margherita Muni, Eleonora Clemente e Arianna Morotto.

Un vivaio in continua crescita

Questi risultati certificano la qualità del lavoro quotidiano di tecnici, atleti e famiglie dell’ASU e confermano il ruolo sempre più centrale della società udinese nel panorama sportivo nazionale, esempio virtuoso di impegno e crescita sportiva.

