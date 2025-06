Banca 360 FVG guida le imprese del Friuli-Venezia Giulia

A Buttrio (Udine), Banca 360 FVG, il primo player regionale del Credito Cooperativo, ha organizzato un importante evento di approfondimento dedicato agli imprenditori. Ospite d’eccezione l’economista Carlo Cottarelli, che ha analizzato le migliori strategie per affrontare le sfide economiche attuali e future, con particolare attenzione agli effetti dei dazi introdotti dall’amministrazione Trump.

Un momento per guardare al futuro con maggiore sicurezza

“In un’epoca particolare come questa, è fondamentale cercare di capire cosa succederà e come succederà, offrendo così alle imprese strumenti e punti di vista qualificati per affrontare le proprie sfide” ha dichiarato il vice presidente vicario di Banca 360 FVG, Lino Mian. L’obiettivo dell’incontro era infatti quello di fornire agli imprenditori presenti elementi concreti per pianificare il proprio sviluppo e i propri investimenti con maggiore consapevolezza.

Banca 360 FVG al fianco delle imprese del territorio

Il supporto alle imprese è da sempre uno dei pilastri dell’attività di Banca 360 FVG. Come ha spiegato Edi Querin, responsabile mercato imprese dell’istituto, “il nostro compito è quello di affiancare le imprese non solo nei momenti di difficoltà ma anche nella gestione ordinaria, negli investimenti e nelle sfide quotidiane dei mercati“.

Per questo motivo la banca ha strutturato due filiali dedicate alle imprese corporate, una a Udine e una a Pordenone, dove uno staff di esperti supporta gli imprenditori nelle decisioni finanziarie più complesse, dalla gestione della liquidità all’accesso agli investimenti, sfruttando anche le numerose agevolazioni disponibili in Friuli-Venezia Giulia.

Il messaggio di fiducia di Carlo Cottarelli

Durante il suo intervento, Carlo Cottarelli ha voluto trasmettere un messaggio di ottimismo ai numerosi manager e capitani d’industria presenti: “Non preoccupiamoci troppo: nell’immediato, per la guerra dei dazi, secondo me le cose miglioreranno. Non c’è un rischio di crisi finanziaria legata al mercato dei titoli di Stato”.

Tuttavia, l’economista ha sottolineato l’importanza di intervenire con riforme strutturali: “Dobbiamo ridurre la burocrazia e la pressione fiscale, ma anche intervenire sulla spesa pubblica e nel settore energetico. Personalmente, ho sempre considerato un errore l’abbandono del nucleare“.

Un contributo concreto al tessuto economico regionale

L’incontro di Buttrio ha rappresentato un’occasione preziosa per gli imprenditori del Friuli-Venezia Giulia di confrontarsi su tematiche cruciali per il futuro del proprio business. Grazie all’impegno di Banca 360 FVG, eventi di questo tipo diventano momenti di formazione e crescita, in grado di rafforzare ulteriormente il tessuto economico regionale.

