Bosio do Brasil! Serata brasiliana all’insegna della cachaça e della musica di Wandervogel

STARANZANO – Vacanze di Natale, Halloween alternativo, atmosfere irlandesi, Staranzano Calibro 9 ed ora la serata brasiliana. Prosegue la fortunata collaborazione tra il Panificio Bistrot Bosio e dj Wandervogel nella classica serata da tavoli che vanno a ruba.

“Esatto, una collaborazione che si protrae da anni,” intercala Gian Bosio, titolare del bistrot che da anni anima la Staranzano da Bere “un’amicizia all’insegna di eclettismo, qualità, dinamismo. Wandervogel è un cosmonauta del sound che è il corrispettivo del mio approccio all’enogastronomia, alla pasticceria, al mondo del cocktail. Viaggiare, studiare, ricrearsi e riproporsi: credo nel concetto glocal ovvero offerta locale ma anche globale: territorio e nuove esplorazioni con visioni, prospettive, sapori, interpretazioni nuove. E W sposa questa filosofia con me. Così, quando decido di fare un qualcosa di sopra le righe, voglio lavorare con lui perchè mi da questa garanzia!”

Sabato 6 giugno estate anticipata quindi nel ritrovo della mondanità di via Trieste a partire dalle ore 18 con Una noite brasileira: “è stato un invito a nozze perchè il Brasile è un mondo musicale prima ancora che geografico per me, uno stato mentale di benessere, uno dei riferimenti ritmici più importanti anche nelle tracce che suono, produco e remixo” replica Wandervogel, dj e produttore triestino.

“La mia ritmica di base è la samba” aggiunge lo stesso “perchè ho dentro quel movimento, insomma… posso dire che sia il ritmo al quale balla la mia anima!” Un’offerta musicale che spazierà dal Brasile storico e tradizionale, partendo in maniera cantautorale con i vari Gilberto Gil, Jobim, Vinicius de Moraes “per poi arrivare alla dimensione più dance” specifica Roberto Lisjak in arte W “con produzioni contemporanee dalle ritmiche più ballabili!”

La serata brasiliana, ci confida sempre l’imprenditore, è nata dall’intuizione di voler riproporre uno spirits che ultimamente si era un po’ perso offuscato alle mode dei vari gin, vodka, tequila ovvero la cachaça, il più antico distillato sudamericano, portato dai portoghesi nel sedicesimo secolo. “La adopereremo per miscelare diversi cocktail: oltre alla Caipirinha, che tutti conoscono, ci sarà il Brazilian Sour che va a shakerare la cachaca stessa con un risultato davvero sorprendente e poi il terzo signature, sorpresa in fase di ultimazione. In abbinamento picanha e coxinha, quest’ultima sorta di arancino brasiliano con pollo, sughi marinati 24h dentro una pasta ed infine fritto.” E questo è sempre GB a sciorinare la proposta gastronomica.

Ancora musica: “non potrà mancare di certo la pagina italiana” è il prezioso appunto storico e didascalico di Wandervogel “perchè dovete sapere che negli anni Sessanta la musica d’autore del nostro paese si era innamorata dei suoni che arrivavano da Rio, da Bahia, dai tropici ed in particolare della bossa nova: un nome su tutti Ornella Vanoni, per non parlare di Fred Bongusto, che io venero come una divinità!” la conclusione di Roberto, che nella sua collezione di vinili vanta ormai quota diecimila passata già da un bel pezzo.

Amore reciproco perchè anche i brasiliani hanno reinterpretato tanti musicisti italiani tramite le loro chiavi sonore e dove il punto più alto di questa relazione corrisposta rimane senza dubbio l’album Per un pugno di samba di Chico Buarque de Hollanda. Chico con Morricone, non con Marracash – ecco – tanto per capirci!

Si scherza, perchè l’atmosfera carioca mette di buon umore e perchè i nostri paesi hanno sempre dialogato per evidenti affinità culturali. Ed enogastronomiche, naturalmente.

Per info e prenotazioni: 0481 481502

