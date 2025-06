Buttrio torna protagonista con la 92ma edizione della Fiera dei Vini

Buttrio si prepara ad accogliere la 92ª edizione della Fiera regionale dei Vini (qui il programma completo), un evento simbolo della tradizione enogastronomica e culturale del Friuli-Venezia Giulia, in programma dal 6 all’8 giugno nello storico Parco e Villa di Toppo Florio. Un appuntamento atteso che ogni anno richiama migliaia di visitatori, tra appassionati di vino, turisti e famiglie.

L’enogastronomia come motore turistico del territorio

«Eventi come questo sono veri attrattori turistici», ha sottolineato l’assessore regionale Sergio Emidio Bini durante la presentazione ufficiale a Udine. La qualità delle proposte enogastronomiche è infatti uno degli elementi di maggiore richiamo verso il Friuli-Venezia Giulia, capace di coniugare ospitalità, sapori e tradizioni in un’unica esperienza immersiva.

Il successo della manifestazione, come ribadito da Bini, non dipende solo dal sostegno istituzionale – Regione FVG, Consiglio regionale, Strada Vino e Sapori FVG, Unpli FVG, Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pordenone – ma è reso possibile soprattutto grazie al contributo fondamentale delle Pro Loco e dei volontari, veri custodi delle tradizioni locali.

Un programma ricco con oltre 40 appuntamenti

L’edizione 2024 della Fiera offre più di 40 eventi, con un focus sulle degustazioni guidate dedicate ai vitigni simbolo del territorio come Friulano, Merlot e Schioppettino. Ma non solo vino: mostre fotografiche, incontri culturali, visite in bicicletta e il suggestivo Palio delle Botti completano un’offerta che abbraccia anche arte, sport e socialità.

Una Fiera tra qualità, sostenibilità e valorizzazione del territorio

La Fiera è riconosciuta come “Sagra di qualità” dall’Unpli e ha ottenuto il marchio Ecoeventi FVG, a testimonianza di un approccio sostenibile e attento al territorio. L’evento rappresenta una vetrina d’eccellenza per la viticoltura dei Colli Orientali del Friuli, ma anche un’occasione per scoprire in maniera “lenta” il paesaggio, le comunità e le storie locali.

Come sottolineato da Bini, «la Fiera dei Vini è sinonimo di socialità, merito di una comunità capace di custodire e rilanciare le proprie tradizioni». Un’occasione unica per vivere il territorio e promuovere il turismo autentico del Friuli-Venezia Giulia.

