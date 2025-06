Friuli Doc Lignano 2025: bilancio positivo della prima edizione

Bilancio più che positivo per la prima edizione primaverile di Friuli Doc, che lo scorso fine settimana ha debuttato a Lignano Sabbiadoro. L’iniziativa ha saputo attrarre un pubblico numeroso, grazie anche al ponte dell’Ascensione e al clima estivo anticipato che ha caratterizzato il weekend.

Piazza del Sole trasformata in vetrina del Friuli

Piazza del Sole è diventata il cuore pulsante dell’evento, ospitando stand e banchi dedicati alle eccellenze enogastronomiche e alle produzioni tipiche del Friuli-Venezia Giulia. I visitatori hanno potuto assaporare il meglio della tradizione culinaria regionale in un contesto suggestivo e accogliente.

La soddisfazione del vicesindaco Venanzi

A tracciare il bilancio della manifestazione è stato Alessandro Venanzi, vicesindaco e assessore allo sviluppo economico e turistico del Comune di Udine: “L’idea di portare una versione primaverile di Friuli Doc nella località turistica d’eccellenza del Friuli, com’è Lignano, si è dimostrata vincente. Il pubblico, soprattutto quello austriaco giunto sulla riviera per l’Ascensione, ha risposto con entusiasmo, affollando gli stand e mostrando grande interesse per le nostre eccellenze”.

Un esempio di sinergia istituzionale

Venanzi ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione con l’amministrazione lignanese: “Un ringraziamento particolare va alla sindaca di Lignano Laura Giorgi e all’assessora alle attività produttive Liliana Portello per la collaborazione e l’entusiasmo, determinanti per la riuscita dell’evento. Ancora una volta, dimostriamo che la cooperazione istituzionale può generare proposte di qualità a beneficio del territorio”.

Un appuntamento da consolidare

L’auspicio dell’amministrazione udinese è ora quello di dare continuità all’iniziativa. “Speriamo possa diventare un appuntamento fisso, capace di attrarre nuovi pubblici e rafforzare Friuli Doc come marchio e manifestazione, diffondendo l’immagine della città e le eccellenze del Friuli-Venezia Giulia”, ha concluso Venanzi.

La soddisfazione anche da Lignano

A confermare la riuscita dell’evento è anche Liliana Portello, assessora alle attività produttive del Comune di Lignano Sabbiadoro: “Per quanto ci riguarda il bilancio è più che positivo. Lignano ha risposto con entusiasmo e larghissima partecipazione. Friuli Doc ha aggiunto valore alla nostra offerta per il ponte festivo, sia per i turisti locali sia per i numerosi visitatori giunti per godere del primo caldo approfittando dell’Ascensione. Una collaborazione vincente sotto tutti i punti di vista”.

Un evento che promuove il territorio

La prima edizione primaverile di Friuli Doc ha dunque centrato pienamente il suo obiettivo: promuovere le eccellenze friulane e offrire ai turisti un’esperienza autentica e coinvolgente, contribuendo al rilancio del turismo e delle produzioni locali in un periodo strategico per la stagione balneare.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook