Inaugurata la nuova filiale CiviBank a Udine: “Giova al territorio”

È stata inaugurata la nuova filiale di CiviBank a Udine, situata in via Vittorio Veneto. L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che ha sottolineato l’importanza di questa operazione per l’intero territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Un investimento al servizio della comunità

Secondo Zilli, il rinnovamento della filiale non è solo un miglioramento estetico, ma rappresenta soprattutto un potenziamento dei servizi destinati ai clienti. “Gli istituti di credito, interlocutori fondamentali dell’Amministrazione regionale, svolgono un ruolo cruciale nel fare sistema tra pubblico e privato, alimentando un circolo virtuoso di crescita economica“, ha affermato l’assessore.

Una collaborazione strategica con CiviBank

L’assessore ha evidenziato come la collaborazione con CiviBank sia particolarmente intensa e proficua. Grazie a questa sinergia, è stato possibile ottenere rilevanti abbattimenti delle commissioni di garanzia per l’accesso al credito da parte delle imprese. Inoltre, CiviBank si è distinta come la banca più attiva nell’erogazione di credito agevolato attraverso il Frie, il Fondo regionale per lo sviluppo economico.

Oltre un miliardo di euro per il credito regionale

L’assessore Zilli ha ricordato che la dotazione del Frie, sommata a quella degli altri fondi regionali, supera attualmente il miliardo di euro. Questo dimostra la solidità del sistema creditizio regionale, sostenuto anche dalla tradizionale propensione al risparmio delle famiglie friulane, che nel 2024 ha mostrato segnali di ricomposizione, in attesa dei nuovi dati di Bankitalia.

Auguri al management e al personale della filiale

Durante la cerimonia, l’assessore ha rivolto i propri auguri al management e ai dipendenti della filiale, auspicando che possano svolgere il proprio lavoro con fiducia e attenzione verso i cittadini. Presenti all’inaugurazione anche la presidente e il direttore generale di CiviBank, mentre la benedizione dei locali è stata officiata dall’arcivescovo di Udine monsignor Riccardo Lamba.

