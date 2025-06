Intelligenza Artificiale e PA: il FVG accelera la digitalizzazione

Si è svolto a Udine il Pitch Day del Contest PA Digitale, promosso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, con il supporto di Insiel S.p.A. e del Cluster delle Tecnologie Digitali FVG – DITEDI. L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto per proporre soluzioni innovative a favore della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Collaborazione pubblico-privata per la trasformazione digitale

Durante l’incontro, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha evidenziato come già dal 2024 la città fosse impegnata in iniziative sull’intelligenza artificiale, avviando progetti congiunti con il Comune di Tavagnacco. L’assessore regionale Sebastiano Callari ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, imprese e stakeholder locali, ribadendo il ruolo di modello che il Friuli-Venezia Giulia sta assumendo a livello nazionale.

Il ruolo chiave del PNRR e i fondi disponibili

Luca Rigoni, del Transformation Office del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha definito l’iniziativa un “esempio virtuoso di coordinamento tra istituzioni centrali e regionali“, evidenziando come il Contest rappresenti uno dei primi incontri in Italia per l’utilizzo delle risorse residue del PNRR. Secondo Sara Guttilla, Account Manager Nord Est del Transformation Office, sono già stati finanziati progetti per 35,5 milioni di euro, con 22 milioni già liquidati e 9,5 milioni ancora disponibili, grazie anche alla nuova direttiva pubblicata a gennaio 2025.

GiulIA: l’assistente vocale che rivoluziona i servizi comunali

Tra i progetti più innovativi presentati, spicca GiulIA, un assistente vocale basato su intelligenza artificiale sviluppato da Insiel in collaborazione con il Comune di Porcia nell’ambito del programma europeo EDIH-PAI. A partire da settembre 2025, GiulIA sarà sperimentata per semplificare l’accesso ai servizi comunali, fornire informazioni e migliorare l’interazione con la PA. Grazie al numero telefonico dedicato, i cittadini potranno ricevere assistenza diretta su vari servizi come certificati anagrafici, documenti d’identità e pratiche urbanistiche. Il sindaco di Porcia Marco Sartini, insieme a Diego Antonini, ha evidenziato come il progetto permetta di gestire oltre 1.000 telefonate settimanali, alleggerendo il lavoro degli sportelli.

Digitalizzazione degli archivi e dematerializzazione

Il direttore del Servizio Clienti di Insiel, Doriano Maranzana, ha illustrato il progetto regionale per la dematerializzazione degli archivi cartacei degli enti locali, con particolare attenzione alle pratiche edilizie e all’anagrafe. Dopo una fase di ascolto condotta attraverso questionari ai Comuni, il progetto punta ora alla pubblicazione di un bando da 16 milioni di euro per realizzare in 9 mesi la digitalizzazione centralizzata degli archivi.

Reg4IA e le nuove tecnologie per la resilienza digitale

Paolo Perucci, vicedirettore della Direzione Centrale Sistemi Informativi della Regione FVG, ha presentato #Reg4IA, un progetto che integra 5G e intelligenza artificiale per rafforzare la resilienza digitale del territorio, in sinergia con altre regioni italiane.

Le imprese del Cluster ICT protagoniste dell’innovazione

Durante la Pitch Session moderata da Francesco Contin di DITEDI, 17 aziende del Cluster ICT hanno presentato 20 soluzioni innovative suddivise per tematiche come Facility Management, Ambiente e Territorio, Sicurezza Urbana, Servizi al Cittadino e Innovazione Sociale. Le imprese partecipanti includono, tra le altre: Simmetri, Eteryal, Rivercleaning, WeCity, Geo-Intelligence, DocuChat e CivicAll.AI. Oltre 130 persone hanno preso parte all’evento, tra cui 50 rappresentanti comunali che hanno votato le soluzioni più efficaci.

Un modello per una PA più vicina ai cittadini

L’evento ha rappresentato un passo importante nella strategia regionale per costruire una Pubblica Amministrazione più accessibile, efficiente e moderna, sfruttando al massimo le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali e dai fondi europei.

